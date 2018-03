Huyết áp cao, dao động - Hiểm họa khôn lường

Thứ Sáu, ngày 14/10/2016 08:00 AM (GMT+7)

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), huyết áp cao, dao động là “kẻ giết người số 1” và “đang có tốc độ tăng chóng mặt ở các nước đang phát triển”, trong đó có Việt Nam.

Huyết áp tâm thu cứ thay đổi khoảng 15mmHg thì tăng nguy cơ tử vong lên gần 60% (trong đó tăng 30% do nhồi máu cơ tim, tăng 46% do đột quỵ). Số còn lại bị tử vong do các biến chứng nguy hiểm khác như suy tim, suy thận, mù lòa… Điều này đang đặt ra nhiều quan ngại cho y tế công cộng.

Huyết áp dao động thất thường nguy hiểm thế nào?

Theo nhà nghiên cứu Paul Muntner, giáo sư dịch tễ học tại Trường ĐH Y tế Công cộng Alabama, Mỹ: “Những thay đổi của huyết áp làm tăng tổn thương nhiều động mạch, đặc biệt là tổn thương xơ cứng”. Huyết áp cao gây tổn thương lên các cơ quan đích như tim, não, mắt, thận,… Thậm chí, người có huyết áp cao, dao động phải đối mặt hàng ngày hàng giờ với tử thần và các biến chứng nguy hiểm. Khi huyết áp lên xuống thất thường, thành mạch máu sẽ bị phồng lên và xẹp xuống đột ngột, khiến chúng dễ bị rạn nứt, tổn thương, và tạo ra các mảng xơ vữa động mạch. Đây là nguyên nhân hình thành cục máu đông và làm mạch máu hẹp dần lại, gây ra bít tắc ở các mạch máu nhỏ. Lâu dần sẽ dẫn đến tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận….

Huyết áp dao động có thể gây biến chứng nguy hiểm như tai biến mạch máu não

Huyết áp cao, dao động được gọi là “hung thủ giết người thầm lặng” bởi nguy cơ vỡ mạch máu là rất cao. Tuy nhiên rất nhiều người bệnh chủ quan vì bệnh không có dấu hiệu đặc thù. Chỉ đến khi gặp các biến chứng, người bệnh mới lo lắng, chữa trị thì đã quá muộn. Trường hợp ông Minh ở Nam Định là một ví dụ. Ông bị huyết áp cao, chỉ số không ổn định 2 năm, lúc lên cao 180/110mmHg lúc lại xuống thấp 110/85mmHg nhưng ông chủ quan cho rằng mình vẫn khỏe. Đến khi ông bị choáng, ngất đi, gia đình phải đưa vào viện cấp cứu mới phát hiện ra ông đã bị xuất huyết não.

Giải pháp ổn định huyết áp, phòng ngừa tai biến hiệu quả

Huyết áp cao, chỉ số dao động là một bệnh nguy hiểm và cần kiểm soát huyết áp ổn định ở mức an toàn. Do đó người bệnh tuyệt đối không được bỏ thuốc. Theo TS. Nguyễn Thị Vân Anh – Nguyên trưởng khoa Nội bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, “xu hướng mới trong điều trị huyết áp cao, không ổn định hiện nay là dùng Đông – tây y kết hợp. Bởi vì một khi huyết áp mất kiểm soát mà không có biện pháp điều trị kịp thời, sẽ dễ dẫn đến tai biến nguy hiểm. Lúc này, người bệnh nên dùng ngay thuốc tây để nhanh chóng hạ huyết áp về mức an toàn. Sau đó, nên dùng kết hợp Đông y như các thảo dược Địa Long, Nattokinase, Hòe Hoa và bài thuốc Giáng áp Hợp tễ nổi tiếng trong điều trị cao huyết áp để kiểm soát huyết áp ổn định ở mức an toàn ”.

Giải pháp hạ và ổn định huyết áp, ngăn ngừa biến chứng

Địa Long (giun đất, giun quế) có chứa enzyme fibrinolytic, có tác dụng hữu hiệu trong việc thuỷ phân cục máu đông – nguyên nhân gây huyết áp không ổn định. Mặc dù tồn tại từ lâu đời, nhưng phải đến khi các chuyên gia tìm ra enzyme này, Địa Long mới được kết hợp trong các sản phẩm giúp hạ và ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, Địa Long còn giúp làm giãn cơ trơn thành mạch, tăng độ đàn hồi giúp mạch máu co bóp và đẩy máu lưu thông tốt hơn.

Nattokinase là một loại enzyme hoạt huyết mạnh có nguồn gốc từ Nhật Bản, có công dụng thủy phân cục máu đông, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh plasmin – enzyme tự thân duy nhất có tác dụng làm tan các liên kết fibrin trong cục máu đông, khai thông lòng mạch. Với tác dụng kép của mình, Nattokinase không những giúp hạ huyết áp mà còn ngăn chặn huyết áp cao tái phát, giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Hòe Hoa với thành phần chính là rutin, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc làm tăng độ bền thành mạch, ngăn chặn các nguy cơ tổn thương và nứt vỡ của động mạch trong trường hợp huyết áp lên cao, xuống thấp đột ngột. Nhờ thế, hạn chế được các nguy cơ tai biến nguy hiểm.

Các thành phần khác trong bài thuốc Giáng áp hợp tễ (Câu Đằng, Huyền Sâm, Hạ Khô Thảo, Hà thủ ô chế, Táo nhân) có tác dụng điều hòa công năng các tạng Tâm, Can, Thận. Vì vậy giúp cho huyết áp hạ xuống dần và ổn định.

Tiến Sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết: “Trong quá trình theo dõi và điều trị cho thấy, sự kết hợp đông tây y trong điều trị cao huyết áp đã giúp được rất nhiều trường hợp bị huyết áp cao, dao động kiểm soát chỉ số huyết áp ổn định ở mức an toàn, đã ngăn ngừa được nguy cơ tai biến ”. Đây là tin vui cho nền y học nước nhà, mở ra một xu hướng điều trị hiệu quả cho cộng đồng người huyết áp cao.