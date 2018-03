Gợi ý thực đơn hợp lý cho người viêm đại tràng

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 00:00 AM (GMT+7)

Người bị viêm đại tràng thường phải ăn uống kiêng khem vô cùng vất vả. Vậy chế độ dinh dưỡng như thế nào là hợp lý, vừa giúp người bệnh giảm bớt những cơn đau mà còn hỗ trợ cho quá trình điều trị bệnh thì không phải ai cũng biết.

Làm thế nào để thoát khỏi những triệu chứng khó chịu của bệnh viêm đại tràng

Cần một chế độ ăn hợp lý

Thay đổi chế độ dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng trong việc điều trị bệnh viêm đại tràng. Một chế độ ăn đầy đủ các thành phần dinh dưỡng: chất đạm (protein): 1g/kg/1ngày. Năng lượng: 30-35kcal/kg mỗi ngày tuỳ thể trạng mỗi người.

Chất béo: ăn hạn chế, không quá 15g/ngày. Đủ nước, muối khoáng và các vitamin.

- Những loại thức ăn lành tính như: gạo, khoai tây, thịt nạc, ức gà, sữa ngũ cốc, chuối, khoai lang… Vì đây là những loại thức ăn dễ tiêu và không gây kích ứng nên các vết viêm loét.

- Những thực giẩm giàu đạm như cá, thịt nạc xay, thịt gia cầm, đậu phụ, giá đỗ, các loại hạt dinh dưỡng giàu đạm thực vật (như tảo spirulina, rau chùm ngây, rau ngót), sữa đậu nành, các loại sữa tách béo,… Đây là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, giúp hệ tiêu hóa dễ tiêu.

- Nên bổ sung các loại rau quả xanh có chứa nhiều vitamin như: rau ngót, rau muống, rau cải,…có tác dụng nhuận tràng rất tốt giúp bệnh nhân giảm được những đau đớn khi đi vệ sinh.

- Khi bị táo bón: người bệnh nên ăn nhiều các loại rau củ quả chứa nhiều chất xơ hòa tan dễ tiêu như chuối, bơ, khoai lang, khoai tây, rau mùng tơi, rau đay, bí đỏ, đậu đỏ, đậu đen,…

- Khi bị tiêu chảy, phân mùi chua: nên hạn chế ăn các loại thực phẩm dễ lên men như dưa cà muối, sữa chua,…

- Nên uống đủ 2-3 lít nước mỗi ngày. Bổ sung các loại đồ uống lành mạnh như sinh tố, nước ép rau quả, nước lọc…

Các thực phẩm dành cho người viêm đại tràng nên chế biến dưới dạng hấp, luộc hoặc kho. Hạn chế các món chiên, xào, rán, các loại nước có ga, chất kích thích... Ngoài ra, người bệnh không nên ăn các món ăn lạ, không bỏ bữa, không ăn quá nhiều một bữa gây quá tải cho hệ tiêu hóa và dễ đầy bụng, chướng hơi, dễ bị đi ngoài.

Giải pháp hoàn hảo giúp người viêm đại tràng ăn uống thoải mái không lo tái phát

Cùng với việc có một chế độ dinh dưỡng phù hợp, để người viêm đại tràng ăn uống thoải mái mà không lo bệnh tái phát, người Nhật Bản còn có một giải pháp hoàn hảo – đó là bổ sung đầy đủ lợi khuẩn cho đường ruột. Đặc biệt là lợi khuẩn Bifido.

Lợi khuẩn Bifido là lợi khuẩn chính yếu, chiếm 90% tổng số lượng lợi khuẩn trong đường ruột, là chìa khóa quan trong giúp hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hơn nữa, Bifido lại cư trú ở phần ruột già (hay còn gọi là đại tràng) và tiết ra dịch nhầy bao phủ lên toàn bộ niêm mạc đại tràng tạo thành một lớp “lá chắn kép” bảo vệ đại tràng, giúp cho đại tràng khỏe mạnh và thực hiện các chức năng của mình.

Lợi khuẩn Bifido tiết kháng sinh nội sinh có tác dụng làm lành các ổ viêm loét, nhanh lên da non và tái tạo niêm mạc đại tràng. Khi lợi khuẩn Bifido có đầy đủ sẽ cư trú chủ yếu ở phần ruột và phần cuối của ruột non giúp thiết lập tỷ lệ vàng (85% lợi khuẩn – 15% hại khuẩn) làm nhiệm vụ tiêu hóa và bài tiết chất cặn bã.

Lợi khuẩn Bifido giúp tái tạo niêm mạc đại tràng

Vì vậy, những người bị viêm đại tràng tăng cường bổ sung Bifido sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, tiêu hóa ổn định, cải thiện các rối loạn tiêu hóa, ăn uống thoải mái mà không lo tái phát. Đồng thời, tạo lá chắn kép bảo vệ đại tràng, giúp đại tràng dần khôi phục.

Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido rất dễ bị tiêu diệt khi đi qua môi trường axit khắc nghiệt của dạ dày. Do đó, người bệnh nên lưu ý lựa chọn các sản phẩm ưu việt, có thể đưa lợi khuẩn xuống đến tận ruột non và đại tràng an toàn với tỷ lệ cao.

Hiểu được điều đó, người Nhật đã sáng chế ra men vi sinh sử dụng công nghệ độc đáo duy nhất trên thế giới – công nghệ bao bọc SMC (Seamless Micro Capsule – Công nghệ giọt nước không vết nối) bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn trong viên nang hình cầu liền mạch không vết nối, có 2 lớp màng bọc kép kháng axit giúp đưa lợi khuẩn sống đi qua axit dạ dày vào tận ruột non và đại tràng đạt tỷ lệ 90%. Cao gấp 90 lần những men vi sinh thông thường không sử dụng công nghệ này.

Đây là phương pháp rất an toàn mà hiệu quả giúp người Nhật đẩy lùi viêm đại tràng và không lo tái phát lại.