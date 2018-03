Giờ tôi không còn lo tụt huyết áp, đau đầu, chóng mặt, mất ngủ "bám đuôi" nữa

Suốt hơn 5 năm qua, chị Hòa 35 tuổi ở Hải Dương đã phải sống trong tình trạng: ngày nào cũng như ngày nào, cứ 9-10h sáng là bị tụt huyết áp kèm theo đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, choáng váng, bủn rủn chân tay…Có những lúc chị còn tưởng mình bị bệnh não. May mắn thay, chị đã tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng tụt huyết áp kinh niên của mình.

Cứ ngỡ bị bệnh não vì đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp hằng ngày!

Chị Hòa 35 tuổi ở Hải Dương, người đã “làm bạn” với bệnh huyết áp thấp suốt hơn 10 năm nay, chia sẻ:

Tôi bị huyết áp thấp từ thời con gái trong đợt khám sức khỏe ở trường học nhưng hồi đó còn trẻ nên cũng ít khi bị tụt lắm, 2-3 tháng mới bị 1 lần. Những lúc như thế thì chỉ cần cốc trà gừng là khỏi nên cũng không quan tâm lắm. Mà thấy nhiều người cũng bị huyết áp thấp như mình mà vẫn sống tốt nên cũng nghĩ kiểu chịu khó nghỉ ngơi là khỏi thôi. Nhưng từ sau khi sinh bé thứ hai cách đây 5 năm thì tôi thấy sức khỏe kém đi nhiều, hay bị tụt huyết áp liên tục. Huyết áp lúc nào cũng thấp, bình thường toàn 90/60 mmHg, có những hôm xuống còn có 80/50 mmHg, có khi còn chẳng được đến 80/50.

Đã không mệt thì thôi, mệt thì như người trúng gió, nhũn hết người ra luôn, đau đầu, choáng váng, muốn xỉu luôn. Mà lạ lắm nhé cứ 9-10h sáng là người nhũn, mệt, không đứng được, không làm được gì, cảm thấy nó choáng, đau đầu, run hết chân tay, người mệt mỏi, buồn nôn. Ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh vậy. Nhất là những hôm thay đổi thời tiết thì lại càng hay bị tụt huyết áp hơn: đau đầu, choáng váng, buồn nôn, chóng mặt, người vã mồ hôi lạnh. Có lúc tôi còn tưởng mình bị bệnh não cơ.

Tụt huyết áp thường xuyên khiến chị Hòa từng nghĩ rằng mình bị bệnh não (Hình ảnh minh họa)

Bệnh nặng hơn chỉ vì chủ quan

Trước cứ nghĩ huyết áp thấp đơn giản đến lúc đi khám thấy bác sĩ bảo bệnh này nguy hiểm chẳng kém gì huyết áp cao nên cũng sợ, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về bệnh và cách chữa. Mà tôi lại hay bị tụt huyết áp nên cũng lo. Có những hôm đang đi đường thì thấy choáng, lảo đảo như kiểu đi trên mây, tôi không dám đi xe máy nữa, phải dừng xe lại tấp vào lề đường nghỉ. Đi ô tô thì say xe, đi tàu thuyền thì say sóng, đi máy bay cũng say. Thế nên hè nào gia đình đi du lịch biển là tôi chỉ ngồi trên bờ vì mệt. Ba bố con cũng thấy bớt vui vì mẹ chẳng xuống tắm biển với nô đùa cùng mọi người lâu được.

Tôi hay bị tụt huyết áp nên trong nhà lúc nào cũng có kẹo gừng, trà gừng với ít thuốc tăng huyết áp bác sĩ kê cho, dặn uống khi bị tụt huyết áp. Uống thuốc Tây chỉ thấy đỡ được lúc đó, sau vẫn tụt thường xuyên mà uống nhiều hay bị mất ngủ hay sao mà đêm chẳng thể nào ngủ ngon giấc được, nhiều đêm hầu như thức trắng, trưa không ngủ mà đêm cũng không ngủ được. Mấy chị bạn dùng thuốc ấy cũng kêu chẳng ngủ được. Tôi cũng sợ, cũng muốn bỏ lắm nhưng nghĩ mình hay tụt mà bỏ thì không được. Nghe mọi người mách uống hoạt huyết dưỡng não để các mạch máu lưu thông tốt hơn. Nhưng chỉ uống được mấy hộp rồi cũng bỏ vì thấy huyết áp vẫn tụt. Chồng bảo tìm thuốc Nam, thuốc Bắc uống xem sao rồi đưa đi cắt thuốc Nam, uống được một thời gian thấy khỏe người, ăn uống tốt hơn. Nhưng vì công việc bận rộn, không có thời gian sắc thuốc nên không thể uống thường xuyên được.

Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách

Tình cờ một lần chồng vào mạng thấy được thông tin về sản phẩm Tuệ Đức Thăng Áp Khang. Đọc thấy giống với các triệu chứng của tôi nên trưa về hai vợ chồng cùng ngồi tìm hiểu về sản phẩm. Thấy đây là sản phẩm thảo dược Việt Nam, lại chuyên dành cho phụ nữ bị huyết áp thấp, hay tụt huyết áp giống tôi nên đầu giờ chiều, tôi gọi điện đến Tổng đài tư vấn bệnh huyết áp thấp 1800 6955 (miễn cước gọi) để hỏi thêm thông tin. Được các Dược sĩ tư vấn tận tình, tôi được biết rõ hơn về tình trạng bệnh của mình. Dược sĩ tư vấn cũng nói, những người bị tụt huyết áp thường xuyên sẽ hình thành thói quen tụt theo ngày, theo giờ, lâu dần sẽ khiến các cơ quan trong cơ thể suy yếu dần, giống như con sâu mọt từ từ gặm nhấm, ăn mòn sức khỏe của mình, gây ra các biến chứng nguy hiểm như: suy giảm trí nhớ, suy thận, thiếu máu não, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, nhũn não…

Tụt huyết áp thường xuyên khiến các cơ quan bị suy yếu chức năng

Thấy Dược sĩ nói đúng tình trạng tụt huyết áp theo giờ của mình nên tôi cũng yên tâm và đặt mua ngay 6 hộp Thăng Áp Khang về dùng thử. Hợp thì dùng tiếp, không hợp thì thôi. Ngày 4 viên, 2 viên trước bữa sáng và 2 viên trước bữa tối 30 phút, nhiều lúc công việc bận rộn tôi phải đặt báo thức trên điện thoại để nhắc nhở uống thuốc đúng giờ. Chỉ sau một tháng uống thuốc đều đặn, tôi đã thấy sức khỏe tốt hơn nhiều. Hầu như không còn đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi…nữa, huyết áp bây giờ đã lên được 100/75 mmHg,110/80 mmHg, cũng ít bị tụt huyết áp hơn hẳn. Tôi cũng ăn ngon và ngủ sâu giấc hơn. Tôi tiếp tục uống hết liệu trình 3 tháng theo lời tư vấn thì thấy người đã khỏe mạnh hơn hẳn, da dẻ hồng hào, tươi tắn hơn. Chồng tôi cũng khen dạo này nom không còn yếu xìu, phờ phạc như trước nữa, người bắt đầu có sức sống hơn rồi. Vui nhất là bây giờ không phải thấp thỏm lo lắng mỗi khi sắp đến giờ tụt huyết áp nữa, trừ những hôm người mệt ra thì hầu như chẳng bị tụt nữa.

Thấy mình khỏe ra, ba bố con vui lắm, thế là hè này cả nhà tha hồ đi du lịch rồi, chẳng lo mẹ mệt, phải ngồi trên bờ nữa. Đúng là không gì bằng có sức khỏe tốt, muốn đi đâu làm gì cũng chẳng ngại!

