Đừng tiếc 1 phút đọc tin này nếu con ho đờm, sổ mũi, viêm họng liên miên!

PHÂN BIỆT CÁCH DÙNG BIGBB (XANH) VÀ BIGBB PLUS (HỒNG) Từ kinh nghiệm chăm con khỏe mạnh của mẹ Phượng, khi sử dụng các sản phẩm của Gia đình BigBB, mẹ đừng quên phân biệt rõ cách dùng của từng sản phẩm, tránh việc dùng sai cách, làm mất đi hiệu quả: BigBB (màu xanh): Giúp trẻ ăn ngon, tăng sức đề kháng để giảm tái phát viêm đường hô hấp cho con (dùng cho trẻ từ 6 tháng trở lên) BigBB Plus (màu hồng): Giúp giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên như ho, sổ mũi, viêm họng, viêm amidan, viêm thanh quản… (dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên) Nếu bé hay bị ho, sổ mũi, mẹ nên kết hợp sử dụng cả hai sản phẩm: Dùng BigBB Plus trong vòng 2 tuần để giúp trẻ giảm nhanh các triệu chứng, hạn chế dùng kháng sinh. Dùng BigBB theo đợt: 3-6 tháng/đợt để giúp trẻ ăn ngon, tăng cường sức đề kháng, giảm mức độ và tần suất tái phát bệnh.