Đừng tiếc 1 phút đọc bài này nếu bị khó ngủ do huyết áp tăng cao

“Có lại giấc ngủ ngon sau 40 năm, huyết áp ổn định ở mức 120, tôi thoải mái vui vẻ chơi đùa, chăm sóc 1 cháu nội và 5 cháu ngoại, người khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn”. Cô Hứa Thị Châu (Khu phố Tân Long, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương) chia sẻ.

Biết được câu chuyện thoát khỏi mất ngủ sau 40 năm, chúng tôi đến tìm gặp cô Châu – bà chủ chuỗi cửa hàng tạp hóa gần như lớn nhất khu phố Tân Long. Trong ngôi nhà lớn, rộng rãi, một phụ nữ với gương mặt phúc hậu, rạng rỡ tiếp đón chúng tôi.

Vừa mời trà, cô vừa hào hứng chia sẻ câu chuyện thoát khỏi chứng mất ngủ, ổn định huyết áp của mình. 40 năm quen với việc mất ngủ, cô cũng không ngờ rằng, mình có ngày lại tìm được giấc ngủ ngon, bệnh huyết áp cải thiện tốt đến thế.

Cô kể: “Cô bắt đầu bị khó ngủ từ khi 25 tuổi. Ngày đi làm thì mệt nhưng cứ đến tối thì dù nằm mãi mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi, có ngủ đôi chút thì mơ màng, không sâu. Chỉ cần có người đi qua lại hay đầu óc phải suy nghĩ hoặc bực tức, khó chịu trong người thì hầu như thức trắng. May mắn lắm thì ngủ được vài tiếng nhưng cô vẫn đi làm bình thường. Sau 40 tuổi thì sức khỏe giảm sút hẳn”.

Cô Hứa Thị Châu chia sẻ về câu chuyện mất ngủ 40 năm của mình (ảnh: NVCC)

“Mỗi sáng ngủ dậy, cô thấy bàng hoàng cả con người, hốt hoảng, mệt mỏi đến mức phải ngồi 1 lúc khoảng 30 phút mới tỉnh táo, đầu óc thì không minh mẫn, sáng suốt, mắt kém đi nên dù nhà có mấy cửa hàng nhưng cô không ra bán hàng vì sợ bán nhầm hàng và trả nhầm tiền cho khách. Thế là chỉ có chú và các con trông nom cửa hàng còn cô ngày cứ nằm trên giường thôi, ai làm gì, nói gì cô cũng biết nhưng không dậy vì mệt”. Cô chia sẻ.

Khi được hỏi khi bị mất ngủ, cô đã áp dụng các cách gì để chữa thì được cô chia sẻ: “Cách gì cô cũng thử qua từ thảo dược, thuốc an thần bệnh viện kê đến bấm huyệt, máy thể dục…nhưng bệnh tình không hề biến chuyển. Nhiều đêm không ngủ được, cô nằm xem ti vi từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Có khi cô đi bộ trong nhà suốt đêm, lúc thì đếm từ 1 đến bao nhiêu đấy mà vẫn không ngủ được”.

Mất ngủ khiến huyết áp tăng cao dù vẫn dùng thuốc huyết áp đều đặn

Từ ngày bị mất ngủ và uống thuốc an thần, cô phát sinh nhiều bệnh: từ đau xung huyết bao tử, tiểu đường, bệnh thận, trầm cảm. Đặc biệt là huyết áp cao. Dù vẫn uống thuốc đều đặn nhưng huyết áp vẫn thường xuyên chập chờn, có khi lên đến 160 – 170, nhất là những đợt mất ngủ nặng. Những lúc ấy, đầu óc choáng váng, quay cuồng, tim đập nhanh: “Cô sợ nhất là tai biến, cũng may là còn chưa bị làm sao”.

May mắn tìm lại giấc ngủ ngon, khỏe mạnh khi thức dậy, bỏ được thuốc an thần chỉ nhờ bài thuốc chứa cây Nữ lang, 5 – tryptomin

Tình cờ đọc báo thấy có người dùng Nữ lang, 5 – trytomin ngủ được nên cô cũng hỏi han nhưng chưa tin lắm vì cũng đã từng dùng nhiều loại quảng cáo rồi nhưng không ăn thua. Rồi từ khi đọc được bài báo PGS.TS.Nguyễn Duy Thuần nói đến các nghiên cứu khoa học về hiệu quả của cây Nữ lang giúp tạo giấc ngủ ngon cho người mất ngủ thì cô thấy tin tưởng hơn.

Cô gọi tiếp số tổng đài 1800.6955 để hỏi thêm thì thấy cô Dược sỹ nói: “Cây Nữ lang được người Hi Lạp dùng điều trị chứng mất ngủ từ hàng nghìn năm trước và rất có hiệu quả. Tại Pháp thì cây Nữ lang được ưa chuộng đến mức mỗi năm tiêu thụ gần 200 tấn cây này để thay thế thuốc an thần. Khi kết hợp với 5 – trytomin là công nghệ mới nhất của các nhà khoa học Mỹ giúp người mất ngủ ngủ ngon thì sẽ giúp cải thiện giấc ngủ, tạo giấc ngủ tự nhiên, không mệt mỏi khi thức dậy mà không gây nhờn thuốc, nghiện thuốc, hại não như uống thuốc an thần.

Ngoài ra còn có phối hợp thêm với cao Bình vôi giúp huyết áp ổn định hơn. Khi có giấc ngủ ngon, huyết áp cũng sẽ ổn định. Hiện bài thuốc này đã được bào chế thành dạng viên rất tiện dùng”.

Nữ lang – Cây thuốc được coi là “vua của các loài thảo dược trị mất ngủ” ở châu Âu

Thế là cô ra tiệm thuốc gần nhà mua luôn 6 hộp. Sau 15 – 20 ngày thấy người nhẹ nhàng, không còn mệt mỏi khi thức dậy dù rằng vẫn chưa ngủ được hơn. Sau 1 tháng, cô thấy dễ ngủ hơn, giấc ngủ ổn định dần. Sau 3 tháng, cô đã ngủ được khoảng 6 – 7 giờ/đêm, giấc ngủ sâu, ít tỉnh giấc giữa đêm. Nếu ban đêm có tỉnh giấc thì lại ngủ lại được ngay.

“Cô thường uống vào 8 giờ tối thì 9 giờ là ngủ được. Mà hay nhất là, dù ngủ sâu nhưng giấc ngủ rất ngon và cô vẫn dậy lúc 5 giờ tập thể dục được chứ không như thuốc Tây. Ngủ được nên cô vui vẻ lắm, tư tưởng thoải mái, trí nhớ minh mẫn, huyết áp ổn định mức 120, các bệnh khác cũng ổn định. Cô thoải mái trông nom 1 cháu nội, 5 cháu ngoại, lúc nào tiếng cười cũng đầy nhà”.

“Giờ có nhiều người đến hỏi thăm cô cách chữa bệnh lắm, cô cũng chia sẻ. Bị bệnh này cực lắm, giúp được ai thì mình giúp luôn con ạ. Thấy nhiều người khỏi gọi điện cảm ơn cô nên cô cũng mừng”. Cô vừa cười vừa tiễn chúng tôi. Mong rằng những kinh nghiệm của cô sẽ giúp cho nhiều người tìm lại được giấc ngủ ngon.

