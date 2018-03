Cách hay "đánh bay" tiểu đêm cho người Huyết Áp Cao

“Tôi thấy sung sướng tột cùng khi thoát khỏi chứng tiểu đêm, tiểu ngày nhiều lần do bệnh Cao huyết áp gây nên. Giờ đây tôi có thể dám lên thành phố thăm con cháu mà không sợ buồn đi tiểu giữa chừng và lạch cạch cửa đi tiểu ban đêm làm cháu nó mất ngủ nữa”. – Ông Lâm 64 tuổi chia sẻ.

Huyết áp cao, tuổi già, thuốc tây làm cho thận nhanh chóng suy yếu gây đi tiểu đêm, tiểu ngày nhiều lần.

Tôi có tiền sử bị đau dạ dày, cứ hôm nào thức đêm xem bóng đá hoặc không ngủ được, căng thẳng là tôi lên cơn đau dạ dày. Chục năm gần đây, trong một lần bực quá với thằng con trai lớn, tôi bị sốc, sa sẩm mặt mày và ngất tại chỗ. Lúc này người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu mới biết mình huyết áp cao lên tận 240. Chậm chút nữa là có thể tôi đã vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng của sự sống nữa. Bác sĩ kết luận tôi bị huyết áp cao quá, rất nguy hiểm, dặn tôi ngày nào cũng phải uống thuốc đều đặn, đúng giờ, không được bỏ thuốc ngày nào vì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

10 năm liền là hành trình ngày nào tôi cũng phải uống thuốc tây, có lẽ cả tuổi già và bệnh huyết áp cao cộng lại làm chức năng thận của tôi suy giảm nhanh chóng. Tôi thường xuyên đi tiểu 2 lần rồi 3 lần/1 đêm. Ban ngày đi tiểu trên chục lần. Các con và bà nó lo lắm, nhất là những đêm đông rét mướt, cứ thấy ông lạch cạch dậy đi tiểu là bà chỉ lo tôi bị trúng gió đột ngột gây tai biến thôi. Tôi cũng không dám đi đâu xa chơi, thậm chí lên nhà con cháu ở trên phố. Vì thận yếu, tâm lý kém nên khi đi xe khách là tôi cũng phải xin phép làm phiền bác tài mấy lần để xuống đi tiểu giữa đường. Lên nhà con trai trên thành phố, thì mình lạch cạch đêm dậy đi tiểu làm chúng nó cũng mất ngủ. Nghĩ lại mà thấy vẫn thật đáng sợ.

Trong một lần vô tình đọc trên mạng, tôi biết đến sản phẩm Tuệ Đức Thận Khí Khang – hết tiểu đêm, khỏe thận, phòng ngừa nguy cơ suy thận. Đặc biệt hơn nữa sản phẩm có chứa cây Cẩu Tích rất tốt cho thận và có thể dùng được cho người cao huyết áp, dạ dày như tôi. Sản phẩm an toàn, lành tính, không có tương kỵ với bất cứ thành phần gì. Sản phẩm giúp khỏe thận cho những người có chức thận suy giảm do tuổi tác, do thuốc tây, bia rượu, do các bệnh lý khác gây hại đến thận như sỏi thận, suy thận, tiểu đường, huyết áp,….

Tôi mua ngay 6 hộp Thận Khí Khang đủ dùng cho 1 tháng để giúp hết tiểu đêm và khỏe thận vì bệnh tiểu đêm nhức nhối và gây phiền toái quá nhiều cho cuộc sống của tôi. Sâu xa hơn tôi được biết nếu để lâu thận yếu như này có thể gây suy thận. Hơn nữa, ngày nào tôi chẳng phải uống thuốc tây hạ áp, nên ngày nào chẳng gây tác hại cho thận. Do vậy, việc cấp bách là phải hết tiểu đêm, tiểu ngày. Mong muốn đằng sau là thận khỏe, phòng ngừa suy thận.

Không còn tiểu đêm, ngủ ngon giấc, huyết áp ổn định hơn sau 7 ngày dùng Thận Khí Khang có chứa cây Cẩu Tích.

Thật bất ngờ, sau 7 ngày mà tôi đi tiểu đúng tần suất của người bình thường. 1 lần/1 đêm và 7 đến 8 lần/1 ngày. Điều mà 10 năm nay tôi ao ước và tìm kiếm giải pháp nhưng không được. Tiếp theo đó, tôi thấy mình khỏe hơn, ngủ sâu giấc một mạch từ tối đến sáng. Giấc ngủ rất sâu và ngon, không chập chờn và không bị cơn mót tiểu lôi dậy. Tôi cảm thấy sung sướng tột cùng, thấy những ngày già cả này sống không còn cực nhọc như trước nữa. Tôi đã uống đủ liệu trình 3 tháng như tổng đài của sản phẩm 18006805 chia sẻ để giúp khỏe thận tận gốc. Có lẽ thận khỏe hơn, ngủ ngon hơn mà tôi thấy chỉ số huyết áp của mình cũng ổn định hơn nhiều.

Giờ đây, lúc nào nhớ con cháu là tôi lên xe khách bất cứ lúc nào và ngồi yên vị đến tận lúc xe tới bến cuối. Một điều rất bình thường trong cuộc sống mà 10 năm ao ước giờ tôi mới có được. Đêm đến tôi cũng không còn lạch cạch và bà nó cũng không còn lo tôi tai biến nữa. Sáng ra tỉnh giấc, tôi còn không cần phải gấp rút đi tiểu ngay, mà tôi còn vận động chân tay cho thật ấm người và tỉnh táo. Thức dậy tôi mặc áo đủ ấm rồi với nhẩn nha đi tiểu.

Thấy tuổi già sống thế mới sướng chứ.

Theo ông Lâm 64 tuổi chia sẻ!

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh