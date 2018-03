Cách hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa bạn nên biết!

Thực phẩm chức năng Bifina R – Men vi sinh Nhật Bản hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa. Thành phần: 2,5 tỷ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido), 1 tỷ lợi khuẩn Lactobacillus và chất xơ hòa tan Oligosaccharide. Công dụng: - Giúp giảm các rối loạn đường ruột do bệnh lý, dùng thuốc kháng sinh kéo dài hoặc nhiễm nhiều loại vi khuẩn gây hại, hóa chất trị liệu gây nên các biểu hiện như: tiêu chảy, viêm ruột, trướng bụng, đầy hơi, đầy bụng, đi ngoài phân sống, rối loạn tiêu hóa. - Giúp tăng cường chức năng tiêu hóa trong các trường hợp: táo bón, viêm đại tràng, chức năng tiêu hóa kém, ăn không tiêu. Không uống được sữa do không dung nạp lactose. - Giúp cân bằng hệ vi sinh trong tiêu hóa, kích thích sự phát triển của các vi sinh vật có lợi cho sức khỏe, giúp đường ruột khỏa mạng, đặc biệt với hệ vi khuẩn ở ruột già. - Tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe. Đối tượng sử dụng: - Hỗ trợ điều trị người bị viêm đại tràng cấp và mạn tính. - Trẻ em, người lớn bị rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy, táo bón, trướng bụng, đầy hơi, phân sống,..) do loạn khuẩn đường ruột và dùng kháng sinh. - Hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn, tăng cường hấp thu dưỡng chất, tăng cường hệ miễn dịch. Dùng cho trẻ em và người lớn biếng ăn, sau ốm hoặc suy dinh dưỡng. - Dùng cho người có chế độ ăn ít chất xơ, ăn uống thất thường. - Dùng được cho phụ nữ có thai và cho con bú. Lưu ý: Uống với nước nguội hoặc sữa (không dùng nước và sữa ấm hoặc nóng). Không nhai, chỉ nuốt, dùng ngay sau khi mở gói. Sản phẩm của Công ty Morishita Jintan Nhật Bản được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH Ecopath Việt Nam. Tư vấn Miễn Phí: 04 32 484 587 – 0936 404 366 Địa chỉ: số 4/18 Võ Văn Dũng, Đống Đa, Hà Nội Website: http://bifina.vn/ SĐK: 20291/2013/ATTP-XNCB. SĐK: 2015/2014/XNQC-ATTP. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.