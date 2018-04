Bước tiến trong điều trị hen phế quản và copd: ứng dụng năng lượng sinh học

Thứ Hai, ngày 02/04/2018 10:12 AM (GMT+7)

Hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là hai bệnh về đường hô hấp mà cho đến nay vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm. Các loại thuốc tân dược vốn được cho tối ưu trong việc cắt cơn hen suyễn hay cơn khó thở trong COPD, nhưng ngày càng bộc lộ nhiều tác dụng phụ, nguy hiểm cho người dùng, chưa kể tới nó không có tác dụng dự phòng tái phát.

Hướng đi nào cho điều trị hen suyễn và COPD?

Loay hoay với các cơ chế hình thành bệnh chưa rõ ràng, trong cả một quãng thời rất dài, các nhà khoa học, các bác sĩ buộc phải chấp nhận việc điều trị cắt cơn khó thở do hen suyễn, COPD bằng các thuốc corticoid vốn nhiều tác dụng phụ.

Tuy nhiên, hơn chục năm trở lại đây, với những bước tiến mới trong công nghệ sinh học phân tử, các bác sỹ ở Đại học Sinai - New York đã đưa ra một giả thuyết hoàn toàn mới giải thích quá trình sinh bệnh hen suyễn, COPD - cơ chế điện tích màng tế bào.

Theo các bác sĩ tham gia nghiên cứu, hen phế quản là sự kích thích quá mức đường thở do các tác nhân ngoài môi trường và cả do gen di truyền, dẫn đến việc mất đi sự cân bằng điện tích trên màng tế bào, từ đó gây ra sự co thắt cơ trơn phế quản, làm hẹp đường thở, khó thở.

Khi màng tế bào ở trạng thái hưng phấn tính thấm của màng đối với ion Na+ tăng lên, dòng các ion Na+ từ ngoài đi tế bào sẽ lớn hơn (Ảnh minh họa)

Chính vì vậy, theo các nhà nghiên cứu việc điều trị hen phế quản, trước hết cần làm thuyên giảm sự kích thích quá mức của màng tế bào phế quản trước khi nghĩ đến việc làm giảm quá trình viêm.

Công thức thảo dược ứng dụng cơ chế mới trong điều trị hen phế quản

Là công thức thảo dược do các bác sỹ ở New York nghiên cứu theo cơ chế mới – cơ chế cân bằng điện tích, Pulmasol giúp làm giảm sự quá kích thích ở màng tế bào, lấy lại sự cân bằng điện tích vốn có và giảm đáng kể tình trạng co thắt cơ trơn phế quản.

Thêm nữa, trong thành phần của Pulmasol có sự kết hợp 3 loại thảo dược Linh Chi, Cam thảo, Khổ sâm đã được nghiên cứu chứng minh có hiệu quả tương tự thuốc chống viêm Corticosteroid trong việc giảm các triệu chứng khó thở, nghẹt thở, ho, làm tăng dung lượng đường hô hấp, giúp giảm mạnh nhu cầu sử dụng thuốc giãn phế quản ở bệnh nhân suyễn và COPD.

Không những vậy, ngược lại với cơ chế ức chế miễn dịch của các thuốc tân dược đang dùng trong điều trị hen suyễn và COPD, Pulmasol lại giúp điều hòa hệ miễn dịch của cơ thể, giúp người bệnh khỏe mạnh, tăng khả năng chống chọi với bệnh tật.

Công thức thảo dược trong Pulmasol đã được nghiên cứu lâm sàng, chứng minh hiệu quả (*): bệnh nhân sau khi dùng Pulmasol có thể giảm dần các thuốc điều trị suyễn hay COPD và các thuốc cấp cứu. Rất nhiều người không còn phải dùng thuốc điều trị bệnh suyễn hay phổi tắc nghẽn mạn tính sau khoảng 1- 3 tháng. Nghiên cứu này đã được đăng tải trên các tạp chí y khoa quốc tế, trong đó các tác giả đã mô tả cơ chế mới về nguyên nhân và bệnh lý của bệnh suyễn và COPD cùng phương pháp điều trị hữu hiệu, an toàn, không gây phụ thuộc vào thuốc, nghiện thuốc, hay tác dụng phụ độc hại.

(*): Nghiên cứu chứng minh hiệu quả của công thức thảo dược trong Pulmasol: “Efficacy and Tolerability of Antiasthma Herbal Medicine Intervention in Adult Patients with Moderate-Severe Allergic Asthma” - Ming-Chun Wen, MD, et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology, (2005) 116: p517-524.

