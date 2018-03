Lành trĩ nội 4 năm khi dùng thảo dược này trong 4 tuần!

Nói về những cảm nhận đầu tiên khi dùng Antrinano Plus, chị Trang hào hứng: “Uống được 2 tuần với liều lượng 6 viên chia làm 2 lần/ ngày, mình thấy đi cầu êm hẳn, nhẹ hết cả người. Đến tuần thứ 4 chẳng thấy máu đâu nữa, búi trĩ lấp ló là thế mà bây giờ cũng lặn vào trong luôn”.

Trĩ hành hạ tôi từ thời con gái đến khi mang thai

Kể về khoảng thời gian mà chị Trang cho là buồn nhất đó là khi bất ngờ phát hiện ra căn bệnh trĩ từ đầu năm 2012: “Thấy có những dấu hiệu ngứa ngáy hậu môn, đi cầu thì đau rát, lại thấy máu trên giấy vệ sinh mình biết ngay là dính phải trĩ đáng ghét rồi, thời đó còn con gái chỉ lo không lấy được chồng thôi. Âu cũng tại cái thói thích ăn đồ cay và lười uống nước cả” (cười).

Từ thời con gái, chị Trang đã bị trĩ ghé thăm

Chị Trang không dám đi bệnh viện, mà lặng lẽ tìm đến 1 phòng khám tư nhân gần nhà. Tại đây, chị được bác sĩ thông báo bị trĩ nội độ 2. Chị đã áp dụng nhiều phương pháp nhưng không có tiến triển.

Chỉ cho đến khi phát hiện mang bầu, chị Trang mới ngưng sử dụng các loại thuốc vì sợ ảnh hưởng đến con. Suốt thời gian đó, chị chỉ đắp, xông và ăn rau diếp cá để “cầm cự”. Tuy nhiên, những ngày cuối của thai kì, búi trĩ ngày càng sa ra ngoài hậu môn. “Mình còn nhớ như in tháng thứ 7 của thai kỳ, búi trĩ sa ra khoảng đốt ngón tay, đứng ngồi đi lại đều khó khăn, vướng víu khó chịu, nhiều lúc lại cọ vào quần đau đến phát khóc. Bin đã được gần 5 tháng mà trĩ vẫn không hề thuyên giảm, lại càng thấy mình sơ suất vì không chữa trị triệt để trước khi mang bầu”, chị tâm sự.

Tháng 9/2015, chị Trang hạ sinh bé trai đầu lòng kháu khỉnh. Xen lẫn niềm hạnh phúc làm mẹ là nỗi khổ tâm hằng ngày khi đi cầu. Búi trĩ sa ra ngoài thường trực cộng thêm vết khâu tầng sinh môn rất đau đớn nhưng chị Trang vẫn “cắn răng chịu đựng”.

Hai tuần hết đau rát, bốn tuần máu không còn chảy

Tình cờ 1 lần tâm sự với em gái, may sao được cô em mách cho sản phẩm hỗ trợ trị trĩ rất hiệu quả là Antrinano Plus. Chị tìm hiểu thành phần thì được biết không chỉ có tinh nghệ Nano mà còn có những thành phần chuyên biệt khác như Hạt dẻ ngựa, Chiết xuất Cam đắng, Diếp cá, Đương quy, Ru tin. Điều đặc biệt làm chị chú ý đó là những thành phần này hoàn toàn tự nhiên, an toàn, không tác dụng phụ.

Sau 4 tuần, chị Trang đã không còn chảy máu và đau rát khi đi cầu

Nói về những cảm nhận đầu tiên khi dùng Antrinano Plus, chị Trang hào hứng: “Uống được 2 tuần với liều lượng 6 viên chia làm 2 lần/ ngày, mình thấy đi cầu êm hẳn, nhẹ hết cả người. Đến tuần thứ 4 chẳng thấy máu đâu nữa, búi trĩ lấp ló là thế mà bây giờ cũng lặn vào trong luôn”.

“Cứ 2 tháng tôi lại gọi đặt 1 lần cho mình và cả những người bạn nhờ nữa. Cảm ơn Antrinano Plus rất nhiều đã làm thay đổi tích cực tình trạng trĩ của tôi, mong rằng sẽ có nhiều bệnh nhân trĩ biết đến và sử dụng sản phẩm hơn nữa để có thể sống vui, trở lại với cuộc sống bình thường”.

Giải pháp nano tiên tiến kết hợp Đông y cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh trĩ vô cùng hiệu quả

Theo các bác sĩ hậu môn trực tràng, bệnh nhân trĩ phải tự xây dựng cho mình một chế độ ăn uống khoa học, hợp lí, thường xuyên rèn luyện thể chất để giảm thiểu nguy cơ gây bệnh. Khi đã mắc thì phải giải quyết triệt để vì trĩ có thể biến chứng rất nghiêm trọng như: sa thực tràng, tắc hậu môn, tắc mạch máu. Ngoài ra những sản phẩm từ thiên nhiên để phòng chống trĩ bởi an toàn và không tác dụng phụ.

Mới đây, các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã Nano hóa thành công hoạt chất Curcumin có trong tinh bột nghệ. Công nghệ này đã được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI nghiên cứu và kết hợp với một số thành phần khác như Hạt dẻ ngựa, Cao Diếp cá, Cao Đương quy, Chiết xuất Cam Đắng và Ru tin để cho ra đời sản phẩm hỗ trợ trĩ toàn diện Antrinano Plus giúp giảm táo bón, giảm đau, cầm máu và chống viêm nhiễm hiệu quả.

Được sự đánh giá cao của các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành, Antrinano Plus đang ngày càng chiếm được lòng tin của đông đảo người tiêu dùng trên khắp cả nước.

Lý do lựa chọn Antrinano Plus của bệnh nhân mắc trĩ

