Ai bảo đau nửa đầu, đau đầu vận mạch khó chữa, thử cách này đi rồi sẽ biết!

Ở Việt Nam, số người bị đột quỵ do biến chứng của đau đầu vận mạch đang gia tăng theo cấp số nhân vì người bệnh thường lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị không đúng, vừa mất tiền, vừa khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn như trường hợp của chị Phạm Thị Thanh – giám đốc tiếp thị nhãn hàng thời trang Z.R tại Việt Nam.

“Để có được vị trí như hiện nay, mình đã không ngừng cố gắng suốt 20 năm. Thành quả có được rất đáng tự hào, nhưng đằng sau đó, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nhất là bệnh đau nửa đầu. Sự khắc nghiệt trong ngành thời trang cộng thêm trách nhiệm làm vợ, làm mẹ khiến mình thực sự quay cuồng, đầu óc như muốn nổ tung”.

Chị Thanh hiện là giám đốc tiếp thị nhãn hàng thời trang Z.R tại Việt Nam

Ms. Thanh cho biết mỗi khi suy nghĩ căng thẳng hay tới chu kỳ hàng tháng, một bên thái dương lại bị đau kiểu giật nhói kèm theo buồn nôn, vô cùng sợ âm thanh và ánh sáng, vận động lại càng nhói mạnh hơn.

Cuối năm đó, chị Thanh có chuyến công tác 6 tháng tại Đức nên quyết tâm đi khám luôn. Giáo sư Reuter – Giám đốc trung tâm chống đau của CHLB Đức kết luận chị bị hội chứng đau nửa đầu Migraine. Các cơn đau xuất hiện là do mạch máu não bị căng ra rồi co lại bất thường vì chất dẫn truyền thần kinh senotonin được phóng thích và phân hủy đột ngột khi gặp các yếu tố khởi phát như stress, mất ngủ, thay đổi thời tiết, thay đổi hormon, do thực phẩm như rượu bia hay mỳ chính… Điều này lý giải vì sao phụ nữ bị đau nửa đầu nhiều hơn nam giới do ảnh hưởng từ nồng độ hormon mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt.

Trong 1 chuyến công tác, chị Thanh đã tìm gặp GS Reuter và được giáo sư kết nối với GS, BS Nguyễn Văn Chương ở Việt Nam

“Giáo sư Reuter cho biết bệnh này phải dùng sản phẩm chuyên biệt để điều trị, các loại thuốc hoạt huyết bổ não là hoàn toàn vô hiệu. Ông khuyên chị điều trị kiên trì bằng thảo dược từ cây Feverfew có tác dụng điều hòa nồng độ chất dẫn truyền thần kinh Serotonin, giúp giải quyết căn nguyên gây bệnh mà không gây hại cơ thể”.

4 tuần sử dụng Feverfew chị Thanh thấy bệnh tình thấy có chuyển biến nên kiên trì uống tiếp. Quả nhiên sau 3 tháng tình trạng đau đầu của chị Thanh cải thiện rõ rệt, thuyên giảm tới 80%. May mắn hơn, chị được giáo sư Rauter giới thiệu kết nối với giáo sư, bác sỹ Nguyễn Văn Chương, trưởng bộ môn Thần kinh học – Bệnh viện Quân Y 103 để được tiếp tục theo dõi điều trị. Chị biết Feverfew đã được nhập khẩu về Việt Nam ứng dụng trong sản phẩm Migrin, đã được thử nghiệm lâm sàng trên 100 người Việt Nam mắc Migraine (Việt Nam còn gọi là đau đầu vận mạch) cho hiệu quả hỗ trợ điều trị tuyệt vời sau 3 tháng sử dụng. “Từ đó đến nay, chị vẫn trung thành với Migrin, duy trì liều uống 1 viên/ngày để đảm bảo ngăn chặn nguy cơ xảy ra đột quỵ và giúp cuộc sống bình thường trở lại, yên tâm làm việc”.

Chị Phạm Thị Thanh gửi lời chia sẻ đến những người đồng cảnh ngộ “Đừng bao giờ chủ quan coi thường chứng đau nửa đầu, nếu có bệnh thì nên lựa chọn đúng sản phẩm có chất lượng và hiệu quả hỗ trợ điều trị cao, tránh tình trạng tiền mất tật mang”.

Migrin New – Kiểm soát hội chứng đau nửa đầu Migraine (đau đầu vận mạch) hiệu quả với Feverfew F

Migrin New là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam từ thảo dược chuyên biệt dành cho bệnh nhân bị hội chứng đau nửa đầu Migraine (đau đầu vận mạch). Hiệu quả của Migrin đến từ nguyên liệu Feverfew F chuẩn hóa nhập khẩu từ Châu Âu. Bằng các công trình nghiên cứu nghiêm túc và công phu, các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh tác dụng vượt trội của thảo dược này trong việc làm giảm rõ rệt mức độ trầm trọng, cũng như thời gian kéo dài và tần suất xuất hiện các cơn đau.

Migrin New – Kiểm soát hiệu quả bệnh đau nửa đầu (đau đầu vận mạch)

Cơ chế hoạt động của FeverFew F gồm 3 tác động song song:

1- Điều hòa nồng độ chất dẫn truyền thần kinh Serotonin

2- Giảm co thắt cơ trơn mạch máu não & điều hòa vận mạch

3- Ức chế tổng hợp chất gây viêm mạch máu Prostaglandin

FeverFew F có lịch sử ứng dụng lâu đời, được coi là “Aspirin của thế kỉ 17” và là “Best seller” tại thị trường Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, Feverfew F được Công ty cổ phần Công nghệ Newtechpharm nhập khẩu và đưa vào sản phẩm Migrin. Migrin đã được chứng minh lâm sàng và kết luận đặc biệt hiệu quả sau 4 tuần sử dụng.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh