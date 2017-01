Xạ thủ Anh diệt 3 tay súng IS bằng phát đạn cách 1.800m

Xạ thủ thuộc lực lượng đặc nhiệm Anh SAS mới đây đã lập kỳ tích, bắn hạ 3 tay súng khủng bố IS chỉ bằng một phát đạn, cách mục tiêu tới 1.800 mét.

Thứ Hai, ngày 23/01/2017 11:30 AM (GMT+7)

Xạ thủ Anh thuộc lực lượng đặc nhiệm SAS.

Nguồn tin tình báo trên tờ Daily Star tiết lộ, xạ thủ Anh đã có phát đạn cực kỳ hiếm có, trong một nhiệm vụ mật của lực lượng đặc nhiệm SAS diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái.

Nhiệm vụ diễn ra tại một ngôi làng biệt lập nằm ở phía Bắc Iraq, nhằm theo dõi hoạt động chuyển quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Nhóm đặc nhiệm SAS đang theo dõi hoạt động của các thành viên IS thì nhìn thấy hàng chục phục nữ và trẻ em cố gắng chạy thoát khỏi những kẻ khủng bố. Một tay súng IS đứng trên tầng 2 nhìn thấy sự việc và đe dọa sẽ tàn sát đám đông.

Không thể đứng nhìn các nạn nhân bị sát hại, xạ thủ SAS quyết định dùng khẩu súng bắn tỉa L115A, trang bị ống giảm thanh để bắn phát đạn có lẽ chỉ xảy ra “một lần duy nhất trong đời”.

Viên đạn .338 Lapua Magnum bay ra khỏi nòng súng, hướng thẳng đến mục tiêu ở cự ly 1.800 mét. Viên đạn xuyên qua đầu gã cầm súng rồi tiếp tục đâm thủng ngực thành viên thứ 2. Chưa hết, viên đạn đập vào tường rồi nảy ra trúng cổ gã thứ ba cũng đang ở trong căn phòng.

Xạ thủ Anh ngụy trang trong một cuộc diễn tập.

Phát đạn cực kỳ hiếm có này đã được xác nhận bởi một đồng đội chịu trách nhiệm theo dõi mục tiêu cho xạ thủ bằng chiếc ống nhòm. Người này thấy rằng hai thành viên IS đã chết ngay tại chỗ, trong khi kẻ thứ ba cũng không qua khỏi. “Toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong nháy mắt”.

“Ban đầu, không ai tin vào những gì xảy ra”, nguồn tin trên Daily Star nói. Nhóm đặc nhiệm SAS sau đó đã đi vào ngôi nhà và xác nhận cái chết của 3 thành viên IS. Họ lấy dấu vân tay của những kẻ khủng bố rồi chụp ảnh hiện trường, trước khi rời đi bằng trực thăng.

Bộ Quốc phòng Anh từ chối xác nhận sự kiện, nói rằng cơ quan này không bình luận về hoạt động của các lực lượng đặc nhiệm.

Tháng 10.2016, quân đội Iraq đã mở chiến dịch tái chiếm Mosul dưới sự hỗ trợ của liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu. Mosul hiện là thành trì chiến lược cuối cùng vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của IS ở Iraq.