Thái tử Ả Rập Saudi "không cho mẹ ruột gặp vua cha hơn 2 năm"

Khi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman đến thăm Nhà Trắng vào tuần tới, ông sẽ được nghênh đón như một nhà cải cách lớn trong việc mở rộng quyền lợi cho phụ nữ tại Ả Rập Saudi, một trong những quốc gia hạn chế quyền lợi phụ nữ nhất thế giới. Ông cho phép họ được lái xe và tham gia những sự kiện thể thao.

Tuy nhiên, theo một số quan chức Mỹ, có một người phụ nữ Ả Rập Saudi không hề được hưởng quyền lợi từ sự cải cách của Thái tử, đó là mẹ ruột của ông – Công nương Fahda bint Falah Al Hathleen, người vợ thứ ba của Quốc vương Salman.

Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Ảnh: Reuters

14 nhân vật giấu tên bao gồm cả các cựu quan chức cấp cao và các quan chức đương nhiệm đã tiết lộ với NBC rằng các thông tin tình báo cho thấy Thái tử Mohammed đã cấm cản không cho mẹ mình gặp cha – Quốc vương Salman - từ hơn 2 năm trước, khi Thái tử bắt đầu nhanh chóng thâu tóm quyền lực.

Thái tử Mohammed là đồng minh quan trọng của Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo 14 vị đương kim và cựu quan chức cấp cao Mỹ nói trên, trong những năm qua Thái tử đã đưa ra rất nhiều lời giải thích khác nhau về tung tích của mẹ ông, chẳng hạn như bà đã ra nước ngoài điều trị y tế. Do vậy Quốc vương Salman hoàn toàn không biết con trai ông đứng đằng sau sự vắng mặt liên tục của vợ ông.

Các nguồn tin tình báo Mỹ cho biết Thái tử Mohammed (ảnh) đã cấm cản không cho mẹ ruột mình gặp Quốc vương Salman suốt từ năm 2015. Ảnh: Reuters

Dựa trên thông tin tình báo nhiều năm, 14 vị quan chức này nói rằng Thái tử Ả Rập Saudi làm điều này để chống đối mẹ ông vì bà phản đối kế hoạch thâu tóm quyền lực có nguy cơ gây chia rẽ hoàng tộc của Thái tử và còn vì Thái tử e sợ bà sẽ dùng sức ảnh hưởng của bà lên Quốc vương Salman để cản trở mình.

Các quan chức này tiết lộ rằng Thái tử có lúc đã giam lỏng mẹ mình trong một cung điện nào đó ở Ả Rập Saudi mà Quốc vương không hề hay biết.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Thái tử Mohammed ở tuổi 31 đã đột ngột thay thế người anh họ của mình để trở thành người kế vị ngôi vua của vương quốc dầu mỏ này.

Trong những tháng sau đó ông đã thực hiện những thay đối trong chính sách kinh tế xã hội cùng với những bước đi chính trị bị cho là "táo bạo". Tháng 11-2017, Thái tử đã hạ lệnh bắt giữ hơn 200 quan chức và doanh nhân Ả Rập Saudi, trong đó có cả các hoàng tử khác và các thành viên đối lập trong hoàng tộc, trong một động thái được nhà nước Ả Rập miêu tả như một "cuộc trấn áp tham nhũng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bênh vực động thái bị cho là "đối xử khắc nghiệt" này của Thái tử Mohammed đối với những người bị ông giam giữ. Ông Trump và con rể- cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner đã xem Thái tử Mohammed như một đối tác thân cận, một nhân vật quan trọng trong chiến lược của Mỹ ở Trung Đông.

Thái tử Mohammed đang nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đã thông báo rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp đón Thái tử Mohammed vào ngày 20-3 và ông Trump "trông chờ thảo luận những phương cách thắt chặt quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Saudi để xúc tiến cho những ưu tiên của cả 2 nước về an ninh và kinh tế.

Tuy nhiên, chuyến viếng thăm của Thái tử Mohammed diễn ra giữa lúc một số quan chức Mỹ lo ngại rằng các chiến lược quá quyết liệt của Thái tứ Mohammed sẽ gây bất ổn ở Trung Đông.

14 vị quan chức cung cấp thông tin cho NBC nhận định rằng các thông tin tình báo về những hành động của Thái tử Mohammed đối với mẹ ông là ví dụ cho thấy vị Thái tử này sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ những trở ngại trong việc củng cố địa vị người thừa kế ngôi vua.

Vợ của Quốc vương Ả Rập Saudi đang ở đâu?

Theo các quan chức cung cấp tin cho NBC, những tiết lộ mới chưa từng được báo cáo trước đây về quan hệ giữa Thái tử và mẹ ông được tổng hợp dựa trên các tin tức tình báo và các thông tin mà các nước khác chia sẻ với Mỹ.

Các quan chức này cho biết Thái tử Mohammed đã quyết tâm ngăn cản không cho mẹ ông – Công nương Fahda bint Falah Al Hathleen - gặp Quốc vương Salman từ thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên Đại sứ quán Ả Rập Saudi tại Washington phủ nhận tất cả thông tin Công nương bị bắt giữ tại nhà hay đã ly thân với chồng.

Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng Quốc vương Salman đã nhiều lần được cho biết rằng vợ ông đang điều trị bệnh ở nước ngoài. Ông thường nói với mọi người xung quanh rằng ông rất nhớ vợ và có lẽ ông không hề biết tình hình hiện tại và tung tích thật sự của bà.

Trong một cuộc gặp với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng vào tháng 9 năm 2015, Quốc vương Salman đã nói với Tổng thống Obama rằng vợ ông đang ở New York điều trị bệnh và ông hy vọng sẽ gặp được bà khi đang ở Mỹ. Nhưng khi đó ông Obama đã không cho Quốc vương biết rằng vợ ông không có ở New York. Lời chia sẻ đó của Quốc vươn.g chứng tỏ ông không biết vợ ông ở đâu và đã phần nào chứng minh các thông tin của tình báo Mỹ về hoàng tộc Ả Rập Saudi do 14 vị quan chức này tiết lộ là khá xác thực.