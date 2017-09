Nga dường như đã thả bom thông thường mạnh nhất thế giới, hay còn gọi là “bố của các loại bom” (FOAB) vào mục tiêu khủng bố IS ở Syria.

"Bố của các loại bom" hiện là vũ khí thông thường mạnh nhất thế giới.

Theo The Drive, các thông tin lan truyền gần đây nhắc đến việc Nga có thể đã thả quả bom mạnh nhất thế giới ở Syria. Nếu được xác định, đây là lần đầu tiên Nga thử nghiệm loại vũ khí đáng sợ như vậy trên chiến trường.

Ngày 7.9.2017, các nhân chứng và nhà hoạt động ở gần thành phố Deir ez-Zor nói đã nhìn thấy máy bay Nga ném quả bom mạnh chưa từng thấy vào mục tiêu IS.

Bộ Quốc phòng và phương tiện truyền thông Nga đều không nhắc đến việc ném “bố của các loại bom” xuống Syria. Điều này phần nào phản ánh chương trình chế tạo vũ khí tối mật của Nga.

Theo The Drive, không có nhiều thông tin về FOAB cũng như rất hiếm có một bức ảnh hay video nào ghi lại hình ảnh chính xác của loại bom mạnh nhất thế giới này.

Lần duy nhất Nga xác nhận thử thành công FOAB là vào năm 2007. Bom FOAB được đánh giá có sức công phá lớn nhờ sử dụng công nghệ nhiệt áp.

Công nghệ này sử dụng không khí xung quanh để kích hoạt phản ứng đốt cháy nhiên liệu. Việc không phải nhồi thêm chất oxy hóa giúp quả bom có thêm không gian để chứa thêm thuốc nổ, tạo ra sóng xung kích cực mạnh với nhiệt độ cao, có thể làm bốc hơi mọi thứ xung quanh.

Ảnh minh họa cảnh FOAB được thả từ máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 Blackjack.

Phía Nga nói FOAB nặng 7,1 tấn, khi kích hoạt tạo ra vụ nổ tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT. FOAB nhẹ hơn nhiều so với “Mẹ của những quả bom” (MOAB) mà Mỹ từng ném xuống Afghanistan hồi tháng 4. Mặc dù nhẹ hơn nhưng phạm vi sát thương của FOAB lại gấp đôi bom Mỹ.

“Vụ thử đã diễn ra thành công tốt đẹp, sức công phá tương đương vũ khí hạt nhân”, Tướng Nga Alexander Rukshin từng phát biểu năm 2007. “Sử dụng vũ khí này không gây ra tác hại lâu dài với môi trường như bom hạt nhân”.

Quân đội Nga nói máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 Blackjack có thể mang theo FOAB. Nhưng chuyên gia phương Tây tỏ ra nghi ngờ điều này.

Trong một đoạn video, chiếc Tu-160 xuất hiện nhưng khi cắt bom, dường như FOAB được thả từ một máy bay khác.

Theo The Drive, nhiều khả năng Nga phải dùng đến máy bay vận tải như IL-76 hoặc An-124 để ném bom FOAB xuống mục tiêu Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Nga từng thử nghiệm thành công FOAB năm 2007.

Nếu thông tin Nga lần đầu tiên đưa FOAB ra chiến trường là chính xác, đây cũng có thể là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Mỹ và các nhóm nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn ở Syria.

Phe nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn đang thắng thế ở Raqqa và có thể sẽ tìm cách cản bước quân đội Syria ở khu vực cách đó không xa.

Do đó, Nga có thể muốn cảnh báo Mỹ không được can thiệp, trong bối cảnh quân đội chính phủ Syria đang đứng trước cơ hội lớn để giải phóng hoàn toàn thành phố Dier ez-Zor, nơi bị IS chiếm đóng một phần trong suốt 3 năm qua.

Nhưng dù Nga có thực sự ném bom FOAB hay không, Điện Kremlin từng công khai ý định thử nghiệm những vũ khí hiện đại nhất trên chiến trường Syria.

FOAB chưa từng thực chiến và nếu có một nơi phù hợp nhất để Nga kiểm tra năng lực của loại siêu bom này thì đó chỉ có thể là quốc gia chìm trong nội chiến này, theo The Drive.