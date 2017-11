Hổ và sư tử gặp nhau: Cuộc chiến khủng khiếp của 2 chúa tể

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 11:05 AM (GMT+7)

Cuộc chiến giữa các loài mãnh thú hay giữa chúng và con mồi luôn cuốn hút con người vì tính dữ dội, quyết liệt và những khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết. Loạt bài sau đây điểm lại những cuộc chiến kinh hoàng với sự góp mặt của hổ, sư tử, cá sấu cho tới các loài động vật tưởng như hiền lành như trâu rừng, hà mã...

Cuộc chiến không nhân nhượng

Tại một “đấu trường” đơn sơ được tạo ra bằng cách đào hố sâu xuống đất, 1 con sư tử đực trưởng thành lầm lũi chờ đợi 1 con hổ khác còn khá non. So về ngoại hình, sư tử có kích thước nhỉnh hơn một chút so với hổ. Trong tự nhiên, hai loài này được coi là chúa tể động vật này hầu như không bao giờ tỉ thí với nhau vì chúng sống ở hai địa bàn hoàn toàn riêng biệt. Video được một tài khoản Youtube đăng tải và thu hút hơn 17 triệu lượt xem.

Cuộc chiến nhanh chóng diễn ra khi 2 loài mãnh thú lao vào nhau với những miếng đánh đầy uy lực. Sư tử đực sử dụng những cú cắn, xé và dùng hai chân trước cào xé con hổ. Con hổ tuy chưa đạt mức tối ưu về thể trạng nhưng vẫn có những cú tát, xoay người đầy biến hóa. Thậm chí có thời điểm, hổ còn chiếm thế áp đảo và ép ngược sư tử đực.

Video hổ và sư tử đánh nhau dữ dội đến chết

Tuy nhiên, cuộc chiến chỉ thực sự được định đoạt ở những giây cuối cùng. Sư tử đực với bản năng săn mồi được rèn luyện trên những sa mạc nóng bỏng đã nhanh chóng hạ gục con hổ quá non nớt. Sức mạnh vượt trội cùng những cú cắn liên tiếp vào cổ khiến hổ không thể trụ vững. Con hổ yếu dần, thở gấp rồi nằm rạp ra đất. Một phút sau, nó được kéo khỏi đấu trường trong tình trạng thoi thóp. Cái chết là điều được báo trước dành cho “chúa sơn lâm”.

Ngoại hình đồ sộ

Hổ Siberia là loài mãnh thú lớn nhất hành tinh.

Về mặt sinh học, hổ và sư tử đều thuộc loại họ mèo, phân bố ở hầu như mọi nơi trên thế giới. Hổ có khoảng 12 loài khác nhau, cư trú ở mọi địa hình từ rừng rậm ngút ngàn Ấn Độ tới nơi xa xôi, lạnh lẽo quanh năm như Cáp Nhĩ Tân. Trái lại, sư tử thường sống ở châu Phi trên những thảo nguyên bạt ngàn.

Trong clip đen trắng cuộc chiến sư tử-hổ kể trên, hổ có phần bất lợi vì chưa thực sự phát triển toàn diện về ngoại hình. Thực tế, hổ lớn hơn sư tử rất nhiều. Hổ Siberia, loài được mệnh danh là “Chúa rừng Taiga” có thể đạt kích thước 3,5 mét và nặng 350 kg.

Sư tử đực có thể nặng tới 250 kg.

Con hổ lớn nhất từng được phát hiện bị bắn chết năm 1967 là giống hổ Belgal. Con hổ này nặng tới 390kg. So với hổ, sư tử chỉ như “chú bé con”. Loài động vật được xem là bá chủ châu Phi này chỉ nặng khoảng 250 kg với con đực và con cái thì nhẹ hơn nhiều. Nếu cuộc chiến giữa hai con sư tử và hổ đều trưởng thành diễn ra, phần thắng chưa chắc đã thuộc về sư tử như trong video trên.

Hổ được xem là loài động vật sống đơn độc, đi săn một mình và cai quản lãnh địa rất lớn. Chính điều này gây xung đột với con người khi hổ bắt gặp người dân đi lạc. Hổ dám chủ động vào làng, tấn công người dân nếu cảm thấy lãnh thổ cai quản bị đe dọa. Sư tử rất hiếm khi tấn công con người, trừ khi trong trạng thái kích động.

Góc nhìn khoa học

Sư tử và hổ là những động vật cùng họ nhà Mèo.

Tranh cãi về sức mạnh của hổ và sư tử khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, thực sự thì loài nào mới là bá chủ trong thế giới loài mèo. Kênh khoa học BBC Earth đã thực hiện một thí nghiệm rất thú vị để đánh giá sức mạnh thực sự của hai loài động vật uy dũng bậc nhất hành tinh.

Thí nghiệm đầu tiên về độ dẻo dai khi họ treo một miếng thịt lớn trên cao 2 mét. Với chiều cao vượt trội và sức bật kinh hồn, hổ và sư tử đều thể hiện xuất sắc bài kiểm tra này. Chúng chỉ cần nhún nhẹ là có thể gỡ được miếng thịt dính chặt trên dây. Trước đây từng xuất hiện đoạn video hổ nhảy cao tới 2 mét rưỡi để bắt một miếng thịt được ném qua hàng rào rồi biến mất trong tích tắc.

Video hổ đọ sức "kéo co" với 3 người đàn ông khỏe mạnh

Bài kiểm tra thứ hai về sức kéo khi một miếng thịt được gắn lên dây thừng và con hổ phải kéo nó để giành giật với 3 người đàn ông trưởng thành. Trọng lượng của họ là 270 kg, bằng cân nặng của hổ. Cuộc kéo co này nhanh chóng ngã ngũ khi hổ chỉ cần giằng kéo một lúc là có được chiến lợi phẩm. 3 người đàn ông phải rất vất vả mới không bị ngã sấp mặt khi tranh tài với hổ dữ. Ở phần thi của sư tử, nó cũng thể hiện rất tốt khi dễ dàng vượt qua 3 người đàn ông.

Phần thi cuối cùng là tốc độ phát hiện con mồi. Những nhà khoa học để một mô hình động vật trong sân và xem hổ hay sư tử sẽ phát hiện miếng mồi nhanh hơn. Với bản năng “chúa sơn lâm” của mình, hổ nhanh chóng nhìn thấy con vật lạ trong lãnh địa của mình và lao vào cắn xé. Sư tử phải mất một khoảng thời gian dài hơn để phát hiện ra vật thể lạ.

Hổ cai quản lãnh địa rất rộng nên chúng sẵn sàng va chạm với con người khi cần.

Nếu so về kết quả sau 3 phần thi, hổ giành chiến thắng với tỉ số 3-2. Tuy nhiên, cần biết rằng sư tử là loài có tốc độ cực nhanh trong cự li ngắn. Trong khoảng cách 100-200 mét, chúng có thể phi nước đại với vận tốc tối đa 80 km/giờ. Sức mạnh của sư tử là điều không thể bàn cãi và nếu phải thực chiến với hổ, kết quả sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố may rủi.

Trâu rừng là loài động vật ăn cỏ hiền lành nhưng khi cần, sức mạnh cả tấn của chúng có thể khiến mãnh thú như sư tử phải dè chừng. Đón đọc kì tiếp theo xuất bản ngày 16.11.2017.