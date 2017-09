Đoàn xe IS 600 người 'phân đôi' dưới mưa bom của Mỹ

Những đoàn xe chở các thành viên Takfiri cùng người nhà được nhìn thấy ở khu vực Qara, vùng Qalamoun của Syria hôm 28-8.

Theo hãng tin Press TV, hôm 3-9, liên quân chống khủng bố quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong một thông cáo thông báo rằng một đoàn xe chở các tay súng khủng bố Takfiri có liên hệ IS trên đường sơ tán tới các khu vực do nhóm này kiểm soát ở miền Đông Syria, đã “đôi đường đôi ngã” dưới mưa bom của liên quân. Thông cáo cho biết một nhóm thì ở một khu vực sa mạc nằm về hướng Tây Bắc al-Bukamal giáp biên giới Iraq, nhóm còn lại chạy về hướng Tây, kéo tới Palmyra do quân đội chính phủ Syria kiểm soát.

Tuần trước, chính phủ Syria đã đồng ý một thỏa thuận giữa phong trào kháng chiến Hezbollah của Lebanon với IS. Thỏa thuận cho phép vận chuyển các thành viên của IS từ khu vực miền núi chiến lược Qalamoun gần biên giới Lebanon tới Đông Syria. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 27-8 đã làm chấm dứt chiến dịch chống khủng bố dọc biên giới Syria-Lebanon.

Đoàn xe của nhóm Takfiri gồm 17 chiếc xe, chở 300 tay súng được trang bị vũ khí hạng nhẹ và khoảng 300 thành viên gia đình, đã bắt đầu sơ tán vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, theo thông cáo của liên quân Mỹ hôm 3-9, các chiến đấu cơ của liên quân đã đột kích đoàn xe vào cuối tuần qua khiến đoàn xe “tan đàn xẻ nghé”.

Thông cáo cho biết khoảng 85 thành viên IS đã bị tiêu diệt và 40 phương tiện của nhóm đang di chuyển trong khu vực đã bị không kích. Các phương tiện này bao gồm một xe tăng cùng các phương tiện vận chuyển và phương tiện kỹ thuật vũ khí, được sử dụng để tạo điều kiện cho các phần tử khủng bố dễ bề di chuyển tới biên giới Iraq.

Liên quân cũng đã ngăn đoàn xe tiến vào các khu vực do IS kiểm soát ở Đông Syria gần lãnh thổ Iraq bằng cách khiến các con đường không thể nào vượt qua được, đồng thời phá hủy các cây cầu thông qua các trận không kích. Liên quân cho biết họ phản đối thỏa thuận sơ tán trên.

Hôm 2-9, Hezbollah cảnh báo Mỹ rằng sáu chiếc xe bị mắc kẹt ở sa mạc là có chở người già và phụ nữ mang thai, cáo buộc Washington cản trở viện trợ nhân đạo đến với những chiếc xe này. “Người Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với những người sơ tán cao tuổi và bị thương” - thông cáo của Hezbollah viết.

Hezbollah cũng thông báo rằng 11 chiếc xe còn lại đã vượt qua khỏi khu vực do chính phủ Syria kiểm soát, rằng trách nhiệm không còn thuộc về Hezbollah hay Damascus nữa.

Một xe tăng treo cờ của Hezbollah ở khu vực Qalamoun, Syria hôm 28-8.

Hôm 19-8, quân đội Lebanon đã khởi động chiến dịch chống khủng bố ở biên giới với Syria. Hezbollah và quân đội Syria cũng đã bắt đầu một chiến dịch tấn công cùng lúc nhằm vào IS ở vùng Qalamoun, phía Tây Syria. Chiến dịch được phát động sau thành công của một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các phần tử Takfiri do Hezbollah tiến hành một tháng trước đó ở ngoại ô thị trấn biên giới Arsal, Đông Bắc Lebanon.

Trong những tháng gần đây, IS liên tiếp bị giáng những đòn nặng nề từ lực lượng vũ trang Syria và Iraq, dẫn đến mất rất nhiều lãnh thổ. Kể từ năm 2014, Hezbollah và quân đội Lebanon đã bảo vệ Lebanon ở mặt trận phía Đông Bắc đất nước trước các nhóm khủng bố được nước ngoài chống lưng kéo sang từ Syria. Các thành viên Hezbollah cũng đã phá tan được nhiều cuộc tấn công của IS bên trong Lebanon. Họ cũng đã ra tay trợ giúp cho lực lượng vũ trang Syria đối phó với các nhóm khủng bố được nước ngoài tài trợ.