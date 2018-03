Ngày hội an toàn giao thông trong trường học

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

Hưởng ứng năm An Toàn Giao Thông quốc gia, Total Việt Nam tổ chức “Ngày hội An Toàn Giao Thông (ATGT)” trong trường học với chủ đề “An toàn cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta”.

Chương trình có sự phối hợp với Hiệp hội An Toàn Giao Thông đường bộ Quốc tế (GRSP) và bốn trường tiểu học tại Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng cùng thực hiện.

Đây là dự án phát triển tài liệu bổ trợ về giáo dục ATGT trong trường học, giúp giáo viên dùng làm tài liệu nguồn tham khảo trong quá trình soạn giáo án, giảng dạy, lập kế hoạch và hỗ trợ tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa sôi động và hiệu quả về ATGT.

Tài liệu bổ trợ gồm năm chủ đề: Đi bộ an toàn, Đi xe đạp an toàn, Ngồi trên xe máy an toàn, Ngồi trong ôtô an toàn và ATGT ban đêm. Các chủ đề này được thể hiện qua phần mềm bổ trợ giảng dạy điện tử, không chỉ giúp giáo viên thực hành cùng học sinh trên lớp mà còn chuyển thành những trò chơi thú vị trên máy tính tìm hiểu ATGT cùng gia đình và bạn bè.

Chương trình bao gồm tập huấn giáo viên phát triển các bài giảng về ATGT tới các em học sinh trên lớp và phát động cuộc thi vẽ tranh với chủ đề về ATGT, đồng thời tham gia các trò chơi nhận biết biển báo giao thông, các tình huống khi tham gia giao thông, trên đường tới trường và thực hành đi xe đạp - đi bộ trên sa hình giao thông.

Tiếp nối chuỗi sự kiện Ngày hội ATGT với chủ đề ‘An toàn cho tôi, cho bạn và tất cả chúng ta’, Total Việt Nam tiếp tục phối hợp với Trường tiểu học Hàm Nghi, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng tổ chức ngày hội tìm hiểu về ATGT với sự tham gia của đông đảo thầy cô và 200 em học sinh khối 3 và khối 4 của trường vào ngày 16/3 vừa qua.

Ông Robert Boone, Tổng Giám đốc Công ty Totalgaz Việt Nam giao lưu cùng các em học sinh Trường tiểu học Hàm Nghi Đà Nẵng

Các em học sinh trường rất vui thích trải nghiệm trò chơi “Hiệp sĩ giao thông”

Trường tiểu học Hàm Nghi Đà Nẵng nhận bộ quà tặng giáo cụ trực quan về ATGT của Công ty Total Việt Nam

Từ năm 2003 đến nay, Total Việt Nam đã tham gia hỗ trợ cộng đồng xây dựng trường học, cấp học bổng, y tế và đặc biệt là chương trình “Hiệp sĩ Giao thông”. Với Total, an toàn không chỉ là ưu tiên hàng đầu mà là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động của công ty.