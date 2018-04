Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS khai trương trung tâm mới tại Gò Vấp

Thứ Tư, ngày 04/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Đứng trước nhu cầu học tập Anh ngữ trong môi trường chất lượng ngày càng cao của đông đảo học viên, ngày 31/03/2018 Anh văn Hội Việt Mỹ VUS chính thức khai trương và đưa vào hoạt động thêm trung tâm Anh ngữ mới - VUS Quang Trung. Trung tâm tọa lạc tại 651-651B Quang Trung, P. 11, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.

Đây là cơ sở thứ 3 của VUS tại khu vực Gò Vấp, mang đến thêm một lựa chọn học tập Anh ngữ trong môi trường hiện đại và chuẩn quốc tế cho các em học viên Gò Vấp.

Với gần 70 phòng học, Cơ sở VUS Quang Trung có thể đáp ứng được tốt nhu cầu học tập Anh ngữ của học viên ở cả Q. Gò Vấp và các khu vực lân cận. Cơ sở vật chất được trang bị hiện đại, các phòng học được đầu tư, thiết kế chuyên biệt phù hợp từng đối tượng từ SmartKids (04-06 tuổi), SuperKids (07-11 tuổi) đến Young Leaders (12-15 tuổi) và người lớn. Đặc biệt, hệ thống phòng học Lab hiện đại với công nghệ độc quyền từ Hoa Kỳ - Imagine Learning sẽ mang đến cho học viên một trải nghiệm Anh ngữ hoàn toàn mới lạ, giúp các em học tập một cách hiệu quả, góp phần xây dựng một nền tảnh Anh ngữ vững chắc cho các em ngay từ bước khởi đầu.

Học viên sẽ có những trải nghiệm Anh ngữ cực sinh động tại VUS Quang Trung

Anh văn Hội Việt Mỹ VUS có chương trình đào tạo phong phú, được xây dựng trên cơ sở chương trình liên kết đào tạo với The City University of New York (Đại học CUNY), hệ thống trường Đại học công lập quy mô lớn thứ ba tại Hoa Kỳ. Nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy đạt tiêu chuẩn quốc tế và đánh giá, bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn, VUS còn hợp tác về chuyên môn với các tổ chức ngôn ngữ hàng đầu thế giới: Oxford University Press, British Council. Vì vậy, học viên VUS không những được theo học những chương trình chất lượng quốc tế, với những giáo viên giỏi, tận tâm mà còn được trang bị những kỹ năng cần thiết bên cạnh kiến thức để có thể tự tin chinh phục các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế lớn.

Hệ thống cơ sở vật chất của VUS Quang Trung được trang bị hiện đại mang lại môi trường học tập Anh ngữ tốt nhất cho các học viên

Cũng như các trung tâm khác thuộc hệ thống, VUS Quang Trung cung cấp chương trình Anh ngữ đa dạng với nhiều cấp độ:

Chương trình Anh ngữ SmartKids dành cho trẻ mẫu giáo từ 4-6 tuổi;

Chương trình Anh ngữ SuperKids dành cho bậc tiểu học từ 6-11 tuổi;

Chương trình Anh ngữ Young Leaders dành cho thiếu niên từ 11-15 tuổi;

Chương trình luyện thi Quốc tế dành cho học viên có nhu cầu lấy chứng chỉ Anh ngữ học thuật như IELTS, TOEFL iBT;

Chương trình Anh ngữ tương tác Interactive English và Chương trình Anh ngữ Giao tiếp Italk dành cho học viên người lớn.

Tất cả các khóa học đều được khai giảng thường xuyên, học viên có thể dễ dàng sắp xếp cho phù hợp với kế hoạch học tập, công việc của riêng mình. Với trí thuận lợi, nằm ở trung tâm Gò Vấp, VUS Quang Trung thuận tiện cho việc đi lại của học viên cũng như đưa đón con của quý phụ huynh.

Hình phối cảnh cơ sở VUS Quang Trung

Nhân dịp khai trương và hòa trong niềm vui Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đón nhận chứng nhận NEAS về chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế, cùng kỷ lục “Hệ thống Anh ngữ có số lượng học viên nhận chứng chỉ Anh ngữ quốc tế nhiều nhất Việt Nam” với hơn 100.000 học viên do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận, VUS dành tặng nhiều ưu đãi cho các học viên mới tại trung tâm VUS Quang Trung.

Cụ thể, tặng ngay bộ quà tặng cho bất kỳ học viên đăng ký mới tại VUS Quang Trung từ 28/03/2018 – 15/04/2018. Bên cạnh đó, VUS Quang Trung còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi trong không gian Anh ngữ cho các em học viên, và tổ chức các lớp học thử cho đối tượng SmartKids, SuperKids từ 9 – 11 giờ sáng trong 2 ngày 07/04/2018 và 08/04/2018.

Liên hệ ngay 028 7308 3333 để được tư vấn miễn phí, đăng ký khóa học và nhận quà tặng xinh xắn từ VUS ngay hôm nay.