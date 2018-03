Đất nền sổ đỏ vùng ven khu Nam: Cứ “bung” là cháy

Thứ Hai, ngày 26/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

Hàng loạt các dự án lớn, quy mô vài chục đến cả trăm hecta tại vùng ven khu Nam liên tiếp công bố và cháy hàng chỉ trong thời gian ngắn. Theo dự báo của các chuyên gia, trong tình trạng quỹ đất nội thành TP.HCM đang ngày càng cạn thì xu hướng đầu tư và an cư tại vùng ven sẽ tiếp tục là thị trường đầy tiềm năng trong thời gian tới.

Liên tiếp “cháy” hàng

Ghi nhận cho thấy, các dự án đất nền sổ đỏ vùng ven, thuộc chủ đầu tư uy tín có thanh khoản cao. Trong đó, nổi lên phải kể đến khu vực Nam TP.HCM.

Ông Trần Hiếu, Phó TGĐ Khối Tiếp thị & Kinh doanh công ty CP DKRA Việt Nam cho biết, đầu Quý 3/2017 đơn vị này đã phân phối thành công 500 sản phẩm thuộc dự án Saigon Village (huyện Cần Giuộc) chỉ sau 2 tuần công bố. Trước đó, trong giai đoạn 1, dự án này cũng có tốc độ tiêu thụ “thần tốc” khi chưa đầy 3 tuần đã có hơn 600 sản phẩm giao dịch thành công.

Giao dịch nhộn nhịp tại các dự án vùng ven khu Nam TP.HCM

Quý 4/2017, tập đoàn T&T tung ra thị trường dự án T&T Long Hậu. Chỉ sau hơn 1 tháng, dự án ghi nhận gần 1000 sản phẩm tiêu thụ thành công.

Đó là chưa kể ở thị trường phân lô hộ lẻ cũng vô cùng sôi động. Môi giới tại khu vực vùng ven Nam TPHCM cho hay, một nền đất giá khoảng 700 - 900 triệu vừa rao bán đã có khách đăng ký đặt mua. Tuy nhiên, môi giới này cũng tiết lộ, các dự án có quy hoạch bài bản và pháp lý rõ ràng luôn được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

Cuộc “đổ bộ” của đại gia

Một đơn vị nghiên cứu thị trường tại TP.HCM đưa ra dự báo, năm 2018 sẽ là năm tăng tốc rầm rộ của thị trường đất nền vùng ven khu Nam. Đơn vị này lý giải, hiện nay khi hạ tầng giao thông tại Khu Đông đã bắt đầu đi vào ổn định thì khu Nam mới đang rục rịch khởi động và đó là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư.

Một số công trình giao thông được xem là đòn bẩy cho vùng ven khu Nam phải kể đến dự án xây dựng hệ thống hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, trục Bắc – Nam, cầu Nguyễn Khoái, cầu Phước Khánh, cầu Bình Tiên…. Đặc biệt, huyện Cần Giuộc cũng đang thu hút dòng vốn đầu tư với nhiều dự án quan trọng như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 50 (đoạn từ TP.HCM – Cần Giuộc, hiện đang giải phóng mặt bằng), cao tốc Bến Lức – Long Thành, đường Vành Đai 4 (đoạn Bến Lức – Hiệp Phước) hay sắp tới là đường song hành Quốc lộ 50 (nối từ Quận 8 tới thị trấn Cần Giuộc)..

Mặt khác, đất nền luôn là loại hình được người Việt ưa chuộng do tính ổn định, bền vững trong khi quỹ đất trung tâm khu Nam ngày càng khan hiếm và đắt đỏ. Cần Giuộc cũng được xác định là hạt nhân chiến lược trực thuộc vùng đô thị TP.HCM. Do đó, nhiều nhà đầu tư tầm cỡ đang đổ bộ vào Cần Giuộc với kỳ vọng khu vực này sẽ bứt phá trong thời gian tới.

Toàn cảnh mạch giao thông khu Nam TP.HCM

Điền hình là đầu tháng 3 vừa qua, công ty Him Lam đề xuất thành lập khu kinh tế mở diện tích 32.300 ha trên địa bàn 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước. Phía Him Lam cho biết, đây là nơi hội tụ đủ các điều kiện giao thông về đường thủy và đường bộ để phát triển thành khu kinh tế năng động. Trước đó, thị trường Long An cũng dậy sóng khi tập đoàn Vạn Thịnh Phát kêu gọi đầu tư 66 dự án vào Cần Giuộc với tổng diện tích 3.826 ha. Một “đại gia” BĐS của Hà Nội là T&T khi quyết định Nam tiến cũng chọn Cần Giuộc làm điểm đầu tư khi đơn vị này chuẩn bị sẵn quỹ đất hàng trăm ha tại đây.

Theo một nguồn tin, nắm bắt xu hướng thị trường, trong thời gian tới, tại Cần Giuộc sẽ xuất hiện thêm một số dự án đất nền sổ đỏ quy mô lớn, có quy hoạch bài bản để đáp ứng nhu cầu của khách hàng,

Giá đất “nhảy múa” theo hạ tầng

Ăn theo làn sóng hạ tầng và sóng đầu tư, chỉ sau một thời gian ngắn, giá đất tại các khu vực vùng ven khu Nam đã tăng đáng kể. Tại dự án Saigon Village, giá bán sơ cấp giai đoạn 2 khoảng 8 triệu/m2 thì nay đã tăng lên khoảng 10 triệu/m2, tức tăng khoảng 30%. Dự án T&T Long Hậu sau hơn 4 tháng cũng ghi nhận tăng giá lên khoảng 25-30%. Ngoài ra, khảo sát trên thị trường khu vực này cho thấy, giá đất nền phân lô hộ lẻ cũng tăng trung bình từ 15-25% tùy vị trí. Riêng trong đầu năm 2018, giá đất ghi nhận tiếp tục tăng nhẹ.

Theo Ông Trần Hiếu, xu hướng đầu tư vào vùng ven Nam Sài Gòn không chỉ là nhu cầu mua đầu tư lâu dài hay lướt sóng. Với bức tranh hạ tầng đang dần hình thành, nhiều người trẻ ưu tiện chọn vùng ven khu Nam làm nơi an cư vì giá phù hợp, không gian sống xanh, tiện di chuyển để làm việc. Đây chính là cơ hội lớn của các doanh nghiệp BĐS và nhà đầu tư cá nhân.