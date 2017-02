Vũ khí phòng ngủ của "mỹ nữ dáng đẹp nhất Anh quốc"

Mỹ nữ Lucy Mecklenburgh quyến rũ khoe dáng với bộ sưu tập nội y của hãng Boux Avenue's. Đây là bộ sưu tập mới nhất, mùa 2017, ra mắt vào mùa Valentine. Trong những mẫu đồ lót mang sắc màu rực lửa của mùa Tình yêu và màu trầm bí ẩn, Lucy khoe trọn vẹn đường cong trứ danh của mình.

"Mỹ nữ dáng đẹp nhất Anh quốc" gợi ý chị em cách chọn những bộ đồ lót tôn vinh được thân hình quyến rũ. Những kiểu đồ lót ren phối xuyên thấu kết hợp với dây làm nổi bật những đường nét đẹp của hình thể người mặc. Ngoài ra bộ sưu tập còn có những mẫu đồ ngủ làm từ voan có sắc màu nồng nàn đủ khả năng thiêu đốt chàng trong phòng ngủ.

Lucy cho biết điều quan trọng để mặc nội y không hoàn toàn là phải có cơ thể đẹp mà bản thân bạn phải tự tin với hình thể của mình.

"Tự tin về hình thể đối với tôi đó là chấp nhận việc bạn không hoàn hảo và yêu thương nó nhiều hơn nữa. Vì vậy khi bạn nhìn vào gương hãy nhìn vào những ưu điểm của mình chứ không phải những thứ có thể gây ra cảm xúc tiêu cực".

She said: 'Body confidence to me is accepting what you view as your imperfections and loving your attributes even more. So when you look in the mirror focus on the positives not the negatives.

Lucy đẹp nồng nàn và quyến rũ

Hình ảnh hậu trường cho thấy cô vẫn sở hữu vóc dáng vạn người mê dù không photoshop