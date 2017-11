Vòng một căng như bóng của thánh nữ Mỳ Gò đẹp đến nao lòng

Gần đây "thánh nữ Mì Gõ" thường xuyên khoe vòng 1 trong những trang phục gợi cảm. Gần đây Phi Huyền Trang mặc đầm 2 dây quyến rũ nhưng vòng 1 bên còn bên mất, bên xẹp lép bên lại căng tròn phổng phao khiến người hâm mộ cũng khó hiểu.

Hình ảnh mới nhất về vòng 1 không cân xứng của Phi Huyền Trang gây hoang mang

Cô liên tục mắc lỗi

Một điều dễ hiểu và đây cũng là "bệnh chung" của rất nhiều cô gái dẫn đến trường hợp mất cân đối ngực đó là do trang phục lót. Trước khi chụp hình bạn gái nên chỉnh lại cổ áo một cách an toàn, chống xộc xệch tạo sự cố đáng tiếc. Chẳng riêng gì Phi Huyền Trang mà trước đó có rất nhiều mỹ nhân lâm vào tình cảnh này, một phần do chọn áo nịt không phù hợp, do di chuyển... khiến ngực không đồng đều.

Đinh Ngọc Diệp cũng là một trong những mỹ nhân Việt diện áo nội y xộc xệch khiến vòng một không đồng đều

Trương Hình Dư mặc áo lót quá chật khiến vòng 1 xộc xệch một cách xấu xí

Vòng 1 của Hoắc Tư Yến không đồng đều trong thiết kế váy màu hồng