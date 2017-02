Style thời trang gây "bão view" của Sơn Tùng trong MV mới

MV "Nơi này có anh" của Sơn Tùng M-TP vừa chính thức ra mắt khán giả vào 0h ngày 14/2. Theo như lời bật mí trước đó, sản phẩm âm nhạc này là món quà nam ca sĩ dành tặng riêng cho các Sky (cộng đồng fan của anh) nhân dịp Lễ tình nhân.

Ngoài phần âm nhạc bắt tai, khung hình đẹp lung linh thì trang phục của Sơn Tùng cũng là điểm nhấn của MV. Anh chàng diện phong cách thời trang mùa đông cực chất. Vây nên việc Sơn Tùng lọt top 55 ca sỹ có phong cách thời trang đẹp nhất Châu Á cũng là điều dễ hiểu.

Chiếc áo dạ dáng dài màu xanh bạc hà lạ mắt phối cùng nón len màu xám giúp Sơn Tùng M-TP nổi bật giữa đồng tuyết trắng xóa.

Áo len xù màu vàng neon được cho là khá phù hợp với nam ca sĩ sinh năm 1994

Chiếc áo lông màu loang lổ mang lại nét bụi bặm, cá tính cho Sơn Tùng

Áo len trắng vừa giúp giữ ấm lại vô cùng đẹp mắt, phù hợp với vóc dáng thư sinh của nam ca sĩ "Em của ngày hôm qua".

Chiếc áo khoác len Less is More này ngay lập tức gây sốt và được nhiều người săn lùng

Áo khoác dạ khuy gỗ phối cùng quần jean, đây là một trong những set đồ chất nhất trong MV "Nơi này có anh"

Mũ nồi "ông nội" cùng áo khoác da dáng dài tưởng chừng chỉ dành cho người trung niên, tuy nhiên chúng lại dễ dàng bị Sơn Tùng chinh phục.

Bucket hat lạ mắt phối với trang phục cùng tông màu