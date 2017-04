Selena Gomez không thèm mặc 7 món này từ lâu rồi!

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 02:37 AM (GMT+7)

Selena Gomez của hiện tại đã đẹp hơn và sang hơn rất nhiều

Bạn trai mới, phong cách mới, sự nghiệp thăng hoa..., có quá nhiều điều để nói về Selena Gomez ở hiện tại. Song điều mà mọi người dễ dàng nhận ra nhất, đó là cô nàng một thời phập phù về cân nặng, thất thường về gu thời trang nay đã thực sự lột xác. Cô nàng đẹp hơn, sang hơn, cá tính hơn so với thời yêu Justin Bieber nhiều!

Để tiếp cận với sự thành công về mặt hình ảnh, có ít nhất 7 món đã bị Selena Gomez nói lời tạm biệt không thương tiếc!

1. Những item “bánh bèo”

Phải thừa nhận Selena Gomez ăn vận cực nữ tính, song sự nữ tính ấy không đến từ những item “bánh bèo” với đầy chi tiết như xếp nếp, bèo nhún, hoa, nơ... Thay vào đó, các trang phục được Selena lựa chọn đều ít nhiều mang nét hiện đại, trẻ trung, đặc biệt nhấn mạnh vào việc tôn dáng để tạo ra vẻ nữ tính tối đa mà vẫn đảm bảo cá tính.

2. Quần jeans cạp trễ

Ý thức được bản thân không sở hữu vóc dáng cao ráo với đôi chân dài như cô bạn thân Taylor Swift, Selena đã tạm biệt những mẫu quần cạp trễ để trung thành với quần cạp cao. Cô nàng thường kết hợp ite này với ankle boot, tạo nên một tổng thể hài hòa và sự cân đối tối đa cho vóc dáng.

3. Kính bản to

Mặc dù những chiếc kính bản to đang là mốt nhưng giọng ca It ain’t me không mấy thắm thiết, bởi cô biết mình sở hữu gương mặt tròn có phần hơi ngắn, Selena biết mình hợp với những kiểu mắt kính với kích cỡ truyền thống, nhỏ gọn hơn.

4. Túi đeo chéo

Nhiều tín đồ đang phát cuồng vì túi đeo chéo, món phụ kiện vừa quen vừa lạ, song bạn gái của The Weeknd thì định hình phong cách sang chảnh, trưởng thành bằng những chiếc túi xách bản to. Cô cũng thường xách chúng trên tay để trông thật năng động thay vì đeo trên vai.

5. Màu hồng

Từng là một cô công chúa của Disney nhưng đã lâu lắm rồi không ai thấy Selena Gomez diện màu hồng nữa. Thay vào đó, cô nàng thường xuyên xuất hiện với những item đỏ đắt giá và phối đồ cũng rất tinh tế.

6. Quần short

Chân cũng thon và thẳng, vậy mà không hiểu sao paparazzi chẳng bao giờ bắt gặp tình cũ của Justin Bieber mặc quần short, phải chăng cô nàng không thích? Song đúng là nếu so quần short với kiểu skinny jeans cô nàng hay mặc, thì skinny jeans trông vừa mắt và trưởng thành hơn nhiều.

7. Áo độn vai

Không sở hữu bờ vai rộng như các siêu mẫu, nhưng Selena Gomez quyết nói “không” với những trang phục độn vai. Thay vì những thiết kế độn vai nặng nề, Selena thích mặc những item thoải mái, khỏe khoắn như áo hoodie. Và nhìn cách cô nàng phối hoodie với giày cao gót mà xem, ai dám bảo đây là bộ đồ chỉ hợp mặc đi tập nữa?