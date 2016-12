"Phải hở mới là Hương Tràm"

Quán quân The Voice Hương Tràm gây ấn tượng lần đầu xuất hiện với bề ngoài mủm mỉm, ngây thơ và một giọng ca đầy nội lực. Thời gian sau đó, vẻ ngây thơ biến mất, cô "lột xác" cả về giọng hát, phong cách biểu diễn và phục trang gợi cảm hơn rất nhiều. Với Tràm, đó là một sự hoàn thiện bản thân. Những ngày gần cuối năm này, Hương Tràm thổ lộ nhiều hơn một chút về những thành công nhờ quá trình "lột xác" ấy.

"Thành công của tôi được xây nên từ thất bại"

- Công việc cuối năm của Hương Tràm như thế nào, có bị quá tải không?

Đối với một người con gái chân yếu tay mềm và dễ cảm vặt như tôi thì đúng là hơi quá tải. Nhưng hình như mình cũng quen với cường độ làm việc này rồi , nên hôm nào không làm gì là cảm thấy ngứa ngáy trống trải lắm.

- Chị có sản phẩm đặc biệt nào dành tặng cho khán giả để chào đón năm mới?

Tất nhiên là có rồi, ca khúc nhạc phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" đang thành hit và đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc được vài tuần. Đây chính là món quà Tết Hương Tràm tặng cho tất cả người hâm mộ, cho bố mẹ, cho những người thân yêu nhất.

- Tổng kết lại năm 2016, Hương Tràm đã hài lòng với những gì mình làm được chưa?

Hài lòng với bản thân là điều mà không người nghệ sĩ nào dám nghĩ tới, mục tiêu này hoàn thành sẽ luôn có mục tiêu khác cao hơn để vươn tới. Nếu không chịu phấn đấu đi lên thì với sự đào thải của âm nhạc hiện nay chẳng mấy chốc mà bị lãng quên. Nhưng tôi có thể nói là mình tự hào vì những gì đã làm được trong năm 2016.

Hương Tràm đã có một năm 2016 vô cùng thành công

- Có thể thấy, thời gian vừa qua công chúng không còn nghe thấy scandal của chị nữa, thay vào đó, chị có nhiều bản hit và thành công trong gu ăn mặc. Chị nói gì về sự thay đổi này?

Một vài người dạo gần đây gặp tôi thì thường buông những câu khen ngợi xã giao về thành công của tôi như “giờ em nổi tiếng rồi”, “giờ giàu giờ sướng rồi”,… Tuy nhiên, họ hoàn toàn không biết rằng để có được thành công, để được công nhận, để được những tràng pháo tay khi tôi hát, khi tôi nhảy, hay kể cả khi tôi nói thì bản thân tôi đã phải nỗ lực thế nào.

Vậy nên đối với những người từng vội vàng đánh giá là Hương Tràm đi sai hướng, tôi chỉ muốn nhắn gửi một điều rằng, thành công của tôi ngày hôm nay được xây nên từ sự thất bại nên nó sẽ rất bền chắc. Đối với Tràm thì chỉ cần có thời gian để mình nỗ lực là sẽ thành công.

Phải hở mới là Hương Tràm

- Khán giả cũng dễ dàng nhận thấy Hương Tràm gầy đi thấy rõ, không còn bị chê mập như trước, bí quyết giảm cân của bạn là gì?

Không phải bí quyết gì ghê gớm đâu, chỉ là siêng tập luyện, ăn uống khoa học, ăn đầy đủ chất nhưng giảm tối đa tinh bột. Mục tiêu Hương Tràm đặt ra là ngoài hát hay mình phải ngày càng đẹp nữa (cười).

- Trang phục đi diễn của Hương Tràm ngày càng gợi cảm, táo bạo và rất đẹp mắt, không còn những sự cố như trước, có phải bạn đã có stylist riêng?

Đúng vây, Lưu Ngọc Kim Khanh là nhà thiết kế cho những bộ cánh của Tràm gần đây, vẫn quyến rũ, sexy nhưng vừa mắt người Việt. Chị Khanh vẫn đùa tôi rằng: "Phải hở mới là Hương Tràm".

Nữ ca sĩ "Cho em gần anh hơn" thon gọn và gợi cảm hơn trước rất nhiều

- Có thể tiết lộ số đo 3 vòng hiện tại của Hương Tràm? Chị đã hài lòng với số đo này chưa?

Tôi không đi thi Hoa hậu nên không cần thiết phải tiết lộ số đo 3 vòng đâu (cười). Nhưng tôi rất hài lòng với cơ thể của mình hiện nay.

- Điểm nào trên cơ thể mà Hương Tràm tự tin và tự ti nhất?

Tự tin thì chắc là làn da, hàm răng và nụ cười. Tự ti là chiều cao hơi khiêm tốn. Ngẫm đi ngẫm lại thì thấy đúng là ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ.

- Lâu rồi không thấy Hương Tràm chia sẻ về chuyện tình yêu, nhân đây có thể tiết lộ một chút về vấn đề này được không?

Tôi vẫn có rất nhiều người yêu mà, nhưng tôi thì chưa yêu ai. Dạo này càng lớn nên lại càng khó tính. Chắc bởi vì trong công việc tôi cũng khó tính nên cuộc sống mình cũng vậy luôn. Nhưng thật sự với cường độ làm việc hiện tại thì chắc không anh nào chịu nổi nếu yêu tôi đâu. Tôi suốt ngày…bay như chim, không trong nước thì nước ngoài, chưa kể đi diễn gặp nhiều người, gặp phải anh nào hay ghen là bó tay rồi.

- Tết Nguyên đán sắp tới, chị sẽ về nhà với bố mẹ hay đi diễn?

Dù có đi diễn bận rộn như thế nào thì Tết Nguyên đán tôi luôn dành thời gian cho gia đình của mình. Tiền còn kiếm cả đời, nhưng giây phút gia đình quây quần sum họp bên nhau cùng chào đón năm mới thì không thể nào mua bằng tiền được. Năm nay Tràm đã trở thành cô vì nhà vừa đón thành viên mới, Tết này chắc chắn sẽ vui lắm đây.

Cô ca sĩ gốc Nghệ An sẽ về quê đón Tết cùng gia đình

- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong năm 2017 của Hương Tràm như thế nào?

Đầu năm 2017 tôi sẽ ra mắt sản phẩm dance đầu tiên thật hay và hoành tráng, ca khúc mang tên "I want you back" do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy sáng tác. Sau đó là dự án song ca với những nam ca sĩ trẻ hát dòng nhạc Ballad.

- Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!