Paris Hilton diện áo phô chân ngực "đốt mắt" người nhìn

Nữ ca sĩ nổi tiếng bất ngờ xuất hiện gợi cảm với vai trò người mẫu tại Tuần lễ thời trang New York.

Paris Hilton vừa gây sốt vì diện áo khoe chân ngực (underboob) khi sải bước trên sàn catwalk trong tuần lễ thời trang New York.

Ngôi sao ca nhạc chuẩn bị U40 tự tin khoe vóc dáng trong bộ trang phục sexy, cô diện váy bút chì kết hợp với áo crop-top trong show diễn của nhà thiết kế Christian Cowan tối 9/2.

Điểm nhấn của bộ trang phục là những ngôi sao ánh bạc làm bật lên vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao 1m73 của ái nữ nhà Hilton.

Cô nàng được khen có gương mặt như búp bê Barbie. Sau 20 năm bước chân vào làng giải trí, người đẹp 36 tuổi vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp và thân hình gợi cảm.

Paris Hilton hào hứng chụp một bức hình hậu trường và chia sẻ trên Instagram, khá lâu rồi Paris mới nhận lời làm người mẫu trên sàn diễn thời trang nên sự kiện này nhận được sự mong đợi của nhiều người.

Cô ca sĩ tóc vàng nổi tiếng diện một chiếc váy sequin ánh bạc lấp lánh đầu đội vương miện.

Trông cô không khác gì một nàng công chúa xinh đẹp và kiêu kì

Về sự nghiệp ca hát, cô sắp phát hành album thứ hai, trong đó có hai ca khúc là "Crazy, Come Alive" và "High Off My Love".