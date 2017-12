Thứ Bảy, ngày 23/12/2017 10:00 AM (GMT+7)

Rao bán “cái ngàn vàng” đang là “trào lưu” của nhiều người đẹp năm 2017

Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! Có những người nổi tiếng vì tài năng, vì niềm đam mê và hết mình với một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Lại có những người bỗng dưng trở thành tâm điểm của truyền thông, của mạng xã hội chỉ vì chuyện mua bán...trinh tiết!

Thật vậy, năm qua, rất nhiều cô mẫu có chút nhan sắc bỗng nổi lên như cồn vì công khai rao bán “cái ngàn vàng”.

Họ có thể vì một mục đích nào đó mà quyết tâm bán cho bằng được “lần đầu tiên” của mình với giá cao. Có người vì học phí, có người vì cuộc sống khó khăn, lại cũng có người chỉ vì để thỏa mãn những nhu cầu vật chất thông thường như mua xe sang, điện thoại xịn...

Dưới đây là những cô người mẫu gây ồn ào khắp các mặt báo năm qua vì chuyện rao bán trinh tiết:

1.Giselle (Mỹ)

Cô mẫu tuổi teen tên Giselle đến từ Mỹ gây xôn xao dư luận khi công bố đã rao bán thành công “cái ngàn vàng” của mình thông qua một website khá nổi tiếng có tên Cinderella Escorts.

Được biết, người đồng ý mua “cái ngàn vàng” của Giselle là một triệu phú đến từ Abu Dhabi, và cái giá phải trả để được làm chủ “lần đầu tiên” với người đẹp là gần 60 tỷ đồng tiền Việt! Chân dài người Mỹ cho hay cô muốn dùng số tiền kiếm được từ lần đấu giá trinh tiết này để trang trải học phí và đi du lịch. Dù có không ít ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện của Giselle, cô nàng vẫn rất vui sướng khi giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực.

2. Allexandra Khefren (Romania)

Đầu năm 2017, người mẫu nóng bỏng đến từ Romania là Allexandra Khefren gây sốc khi tiết lộ một doanh nhân giàu có đã chi tới 56 tỷ đồng để mua “lần đầu tiên” của cô.

Cô mẫu 18 tuổi sở hữu các đường nét sắc sảo và thân hình nóng bỏng cho hay, vị doanh nhân chịu chơi trên đến từ Hong Kong. Ý tưởng của Allexandra Khefren đến từ năm 15 tuổi, sau khi xem bộ phim “Indecent Proposal” (Lời đề nghị khiếm nhã). Bố mẹ của mỹ nhân Romania nghe nói đã từ mặt con gái sau khi biết được thông tin này. Còn Allexandra lại chia sẻ rằng cô bán trinh tiết nhằm có tiền mang lại cho bố mẹ một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng như lo cho chuyện học hành của bản thân.

3. Kim (Đức lai Úc)

Lấy cảm hứng từ thành công của “đàn chị” Allexandra Khefren ở trên, cô nữ sinh tên Kim mang trong mình hai dòng máu Đức Và Úc đã rao bán “cái ngàn vàng” của mình với mục đích “trang trải học phí, mua một căn nhà và một chiếc xe hơi”.

Mức giá khởi điểm mà Kim đưa ra là khoảng 2 tỷ. Chân dài 1m73 cũng không dám tin mình sẽ lập được “thành tích” như Allexandra Khefren song dẫu sao, nhiều người cũng cho rằng cô khá dũng cảm vì đã dám thể hiện suy nghĩ của mình.

Trước khi quyết định rao bán "lần đầu tiên" trên Cinderella Escorts, Kim cũng làm mẫu ảnh tự do để kiếm thêm thu nhập. May mắn sở hữu gương mặt ăn hình và thân hình cân đối, Kim được nhiều công ty người mẫu chú ý, tuy nhiên, do còn còn vướng học hành, số tiền kiếm được từ nghề mẫu chưa đủ để mang lại cho Kim cuộc sống như cô gái trẻ mong muốn.

4. Jasmin (Anh)

Tự nhận mình là một cô gái thuộc tuýp truyền thống, Jasmin, 26 tuổi, nói rằng cô đã mệt mỏi với chuyện chờ một người đàn ông hoàn hảo để làm “chuyện ấy” vì cô từng nghĩ đó là chuyện chỉ dành cho đêm tân hôn. Vậy nên Jasmin đã quyết định gia nhập trào lưu bán “cái ngàn vàng” để có tiền du lịch tới những nơi cô thích. Cô cũng muốn có kinh phí để đầu tư vào những ý tưởng kinh doanh mà mình đã ấp ủ.

Sở hữu thân hình nảy nở và phong cách ăn mặc gợi cảm, Jasmin từng làm mẫu cho một số thương hiệu đồ lót nhỏ trong lúc vừa đi làm, vừa học thêm. Ước mơ của cô là được du lịch vòng quanh nước Mỹ, Dubai hoặc các nước châu Á nếu công cuộc rao bán trinh tiết thành công.