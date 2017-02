Ngoài đời, mỹ nữ "50 sắc thái" cũng khêu gợi bội phần

Nữ diễn viên mặc nội y đen, khoác áo ngoài hững hờ khoe hình thể nuột nà

Dakota Johnson (sinh năm 1989) hiện đang là nữ diễn viên kiêm người mẫu được săn đón ở Hollywood nhờ dự án phim đình đám 50 sắc thái. Seri phim này đã ra mắt 2 tập và phần còn lại dự kiến sẽ công chiếu vào năm 2018. Tên tuổi của Dakota Johnson chưa kịp "nguội" sau 50 sắc thái xám thì lại được "hâm nóng" với 50 sắc thái đen vừa ra rạp.

Trước đó, Johnson từng góp mặt trong nhiều bộ phim khác như: Crazy in Alabama (1999), The Social Network (2010), Beastly (2011), 21 Jump Street (2012), Need for Speed (2014),... Năm 2015, người đẹp nhận giải nữ diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn và một đề cử giải Ngôi sao mới nổi của BAFTA.

Phải nói rằng, nhờ 50 sắc thái mà sự nghiệp của Dakota Johnson bước sang một trang mới. Trong phim, nữ diễn viên vào vai cô nàng Anastasia Steele gợi cảm, táo bạo và yêu cuồng nhiệt. Người đẹp 28 tuổi có tạo hình vô cùng khêu gợi trong nhiều cảnh phim, đặc biệt lúc đóng cảnh nóng.

Tuy nhiên, ở ngoài đời, nữ diễn viên cũng chẳng chịu mặc bớt gợi cảm hơn phim. Những lần "thả rông", mặc cắt xẻ của cô trên thảm đỏ hút mắt biết bao người. Không kể những lần diện bikini khoe dáng "bốc lửa" của Johnson trên bãi biển khiến bao người trầm trồ.

Cùng ngắm lại những lần mặc "kiệm vải" của cô nàng nổi tiếng nhờ phim 18+:

Nữ diễn viên khoe trọn thân hình chuẩn người mẫu của mình trên bãi biển trong trang phục bikini

Hình ảnh khêu gợi của cô nàng trong một bộ ảnh thời trang

Khi xuất hiện trên thảm đỏ, Dakota Johnson chẳng ngại mốt mặc xẻ sâu vòng một...

...hay khoe lưng trần thế này đây!

Kiểu đầm cúp ngực cũng được người đẹp "trưng dụng" thường xuyên

Những lần hút mắt khác của người đẹp ở chốn đông người