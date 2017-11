Ngất với gu thời trang vừa phủi bụi vừa lịch lãm của trai đẹp gốc Ý

Sở hữu cơ bụng 6 múi đẹp như tạc chưa đủ, siêu mẫu người Ý còn mặc đẹp vô cùng

Năm nay 28 tuổi, Mariano Di Vaio giống như món quà mà thượng đế tung xuống trần gian để thử lòng các quý cô. Dẫu “món quà” ấy cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân thì vẫn không ngăn được tình yêu của hàng triệu phụ nữ dành cho chàng trai mang quốc tịch Ý.

Dường như trong quá trình tạo ra Mariano Di Vaio, thượng đế có đôi chút thiên vị. Vậy nên chàng ta không chỉ điển trai, không chỉ cao ráo, mà còn biết mặc quá “chất” để khiến bao con tim phái nữ đảo điên.

Vẫn biết ngoài công việc diễn viên, blogger, chàng còn là một người mẫu. Nhưng người mẫu thì chỉ mặc đẹp trên sàn diễn hay trong ảnh tạp chí thôi chứ, đằng này đến đi ngoài đường cũng đẹp thì đúng là khó sống!

Phong cách của Mariano Di Vaio là sự hòa quyện giữa vẻ bụi phủi và lịch lãm vô cùng thú vị

Nếu nói Mariano Di Vaio sở hữu phong cách quý ông thì không hẳn. Bởi so với những bộ suit được may đo kiểu cách, so với những chiếc sơ mi quần âu được là thẳng lượt hay giày tây bóng lộn thì trai đẹp 6 múi thích các trang phục mang tính bụi bặm, phong trần hơn.

Sơ mi kẻ, áo khoác bomber, quần jeans rách, áo denim, áo da, áo thun cộc tay..., đó mới là những item mà Mariano Di Vaio thường gắn bó. Những khi phải mặc sơ mi hay suit, ông bố một con cũng thường cởi tung vài chiếc cúc, để lộ vòm ngực rắn chắc như lực điền.

Mariano Di Vaio cũng không mặn mà với giày tây mà thích biến tấu trang phục cùng giày thể thao hay slip-on, loafer. Những kiểu giày ấy khiến chàng mẫu cao 1m85 trẻ trung hơn và cũng phong cách hơn.

Một điều đặc biệt ở Mariano Di Vaio đó là dù mặc bất kể trang phục nào, chàng ta cũng đều rất chăm chút cho mái tóc. Nhờ mái tóc bồng bềnh được vuốt tỉa cầu kỳ, Mariano Di Vaio vẫn cứ ra dáng một quý ông dù có mặc gì đi chăng nữa, vô cùng thú vị!

Cùng chiêm ngưỡng gu thời trang cực hấp dẫn của trai đẹp gốc Ý Mariano Di Vaio:

Ngược với vẻ cầu kỳ khi lên tạp chí hay sàn diễn, gu thời trang thường ngày của Mariano Di Vaio khá đơn giản

Siêu mẫu 8x rất chuộng các trang phục có chút bụi phủi như áo thun, hoodie hay áo khoác da

Mặc sơ mi hay suit cũng cứ phải phanh cúc ngực cho thật phong trần

Chuộng mang giày thể thao và loafer nên dù có mặc thật chỉn chu, Mariano Di Vaio vẫn cứ trẻ trung chứ không hề bị già hơn tuổi

Mặc gì thì mặc cũng cứ phải chăm chút cho mái tóc, quý ông là đây chứ đâu!