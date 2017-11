Thứ Tư, ngày 15/11/2017 08:10 AM (GMT+7)

Kỳ vọng Hoa hậu Mỹ Linh góp mặt trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới

Chỉ còn 4 ngày nữa, chung kết Hoa hậu Thế giới (Miss World) sẽ chính thức diễn ra (ngày 18.11) với sự góp mặt của 40 thí sinh xuất sắc nhất. 10 gương mặt đầu tiên trong top 40 đã lộ diện, gồm Argentina, Bangladesh, Colombia, Cộng hoà Dominicana, Pháp, Ý, Macau, Mông Cổ, Nepal, Nigeria. Liệu Việt Nam có vinh dự nằm trong top này khi Mỹ Linh bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn nước rút.

Hoa hậu Việt Nam 2016 đã có màn chạy đua ngoạn mục khi vươn lên xếp thứ 1 trên bảng xếp hạng bình chọn yêu thích. Không chỉ vậy, cô còn lọt top 20 Beauty With a Purpose – Sắc đẹp vì mục đích cao cả với dự án Cõng điện lên bản của mình. Đây là dấu hiệu đáng mừng giúp Mỹ Linh có thêm cơ hội góp mặt trong chung kết.

Ngoài các phần thi phụ như Tài năng, Top Model, Dances of the world… còn 1 phần thi của Mỹ Linh mà BTC chưa công bố là Head to head challenge – Thử thách đối đầu. Trên kênh youtube, phần thi này mới chỉ dừng lại ở nhóm 13 trong khi Mỹ Linh nằm ở nhóm 18. Sau khi công bố clip ở vòng thi Thử thách đối đầu này, cô gái nào có lượt bình chọn cao nhất sẽ là người giành tấm vé vào thẳng chung kết.

Chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán thứ hạng tại Miss World 2017

Nếu Mỹ Linh lọt vào chung kết Hoa hậu Thế giới, cô nàng chắc chắn phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh. Theo dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology, top 20 gồm các đại diện "thiện chiến" đến từ Nga, Brazil, Indonesia, Philippines, Mỹ, Ấn Độ, Pháp...

1. Polina Popova - Hoa hậu Nga 2017

Ngay từ khi đăng quang Hoa hậu Nga, Polina Popova đã được dự đoán là một trong những "chiến binh" mạnh nhất tại Miss World. Người đẹp sở hữu gương mặt xinh xắn với đôi mắt biếc xanh, sống mũi cao, mái tóc vàng óng ánh được ví như là "búp bê". Mỹ nữ xứ Bạch dương sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m77 cùng vóc dáng nuột nà.

Ở tuổi 22, ngoài công việc học tập ở Đại học Moscow, Polina Popova còn hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp. Cô thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và Trung, trong tương lai mong muốn trở thành nhà báo.

2. Gabrielle Vilela - Hoa hậu Thế giới Brazil

Người đẹp sinh năm 1991 trở nên nổi tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Brazil năm 2017. Cô là đại diện thứ 8 của tiểu bang Rio de Janeiro có được vinh dự này. Gabrielle Vilela bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm lên 8 tuổi, nhưng ngắt quãng để học tập cho tới năm 19 tuổi mới hoạt động trở lại. Trong tương lai, Gabrielle Vilela mong muốn phát triển theo hướng đa năng, vừa là người mẫu thời trang, vừa là diễn viên.

3. Laura Lehmann - Hoa hậu Thế giới Philippines

Cô gái sinh năm 1994 này rất nổi tiếng ở đất nước "lò luyện hoa hậu" Philippines. Cô hiện vừa là MC vừa là người mẫu ở quê nhà. Với khả năng ăn nói linh hoạt, gương mặt xinh đẹp và dáng vóc gợi cảm, những bản tin thể thao do Lehmann dẫn đều có lượng người theo dõi khổng lồ. Trình độ học vấn của cô nàng cũng được đánh giá cao khi tốt nghiệp toàn những trường quốc tế danh tiếng.

4. Aurore Kichenin - Á hậu Pháp 2017

Aurore Kichenin sinh năm 1995, đăng quang ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Pháp 2017. Trước đó, cô từng giành vương miện Hoa hậu Palavas năm 2014, Hoa hậu Languedoc-Roussillon năm 2016 và một số danh hiệu sắc đẹp khác. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng thân hình vô cùng gợi cảm.

5. Esma Voloder - Hoa hậu Thế giới Úc 2017

Esma Voloder sinh năm 1992, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu lai Na Uy - Úc danh tiếng. Cô đại diện đât nước chuột túi tham dự Hoa hậu Thế giới 2017 và là ứng cử viên sáng giá cho vương miện năm nay. Esma từng lọt top 19 cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2013 (Miss Supranational), giành ngôi vị cao nhất tại Miss Globe International (Hoa hậu Quốc tế Toàn cầu) năm 2014.