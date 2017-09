Mướt mắt nhìn Nam Em diện váy xẻ cao táo bạo

Thứ Năm, ngày 07/09/2017 10:25 AM (GMT+7)

Nam Em xuất hiện rạng rỡ khi tham dự buổi họp báo show diễn mang tên The Dreamers – Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại.

Người đẹp lựa chọn bộ đầm đỏ quyến rũ được cắt xẻ cao, khoe ra đôi chân dài miên man. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò mở màn cho show diễn lần này. Chương trình tổ chức vào ngày 13/10 tại TP HCM sẽ giới thiệu 75 trang phục được làm từ chất liệu lãnh Mỹ A và lụa Tân Châu của 4 nhà thiết kế trẻ Hằng Nguyễn, Huỳnh Tiên, Nguyễn Minh Công và Juun Đăng Dũng.

Sự kiện còn có sự góp mặt của Á quân The Face 2017 Tường Linh.

Khác với Nam Em, thí sinh của đội Hoàng Thùy xuất hiện thanh lịch với đầm sơ mi.

4 nhà thiết kế trẻ trong dự án đưa loại vải truyền thống Lãnh Mỹ A quay lại với công chúng.

Các người mẫu xuất hiện trong những trang phục được làm từ loại vải truyền thống Lãnh Mỹ A.

Show diễn sẽ chia là ba phần bao gồm: trang phục truyền thống, trang phục ứng dụng và trang phục dạ hội.

Các NTK hướng tới thông điệp lãnh Mỹ A có thể đáp ứng nhu cầu ăn mặc đa dạng trong cuộc sống hàng ngày, từ cổ điển đến hiện đại.

Theo tiết lộ từ BTC, chương trình không bán vé và dự kiến sẽ có hơn 500 khách mời.

Show diễn dự kiến quy tụ hơn những người nổi tiếng trong và ngoài nước như top 8 Hoa hậu Trái đất Nam Em, Á quân The Face Tường Linh, Hoa hậu Đông Nam Á Diệu Linh, các thí sinh từ The Face, Vietnam’s Next Top Model.