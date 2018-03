Mặc đẹp đến đâu cũng chỉ gói gọn trong 5 công thức này

Những lời khuyên giúp bạn mặc đẹp Sự kiện:

Tâm sự của cô nàng 7 năm làm ở văn phòng tạp chí thời trang đình đám thế giới đáng để triệu phụ nữ học tập.

Bạn có tin rằng có một vài công thức cốt lõi giúp bạn mặc đẹp quanh năm?

"Những năm tháng làm trợ lý đã ở lại phía sau tôi, nhưng những set đồ đẹp đã làm nên phong cách của tôi thì vẫn luôn được tận dụng. Tôi từng là trợ lý cho các văn phòng ở Los Angeles, đặc biệt là văn phòng đào tạo tài năng, một studio TV và rồi là Who What Wear với tư cách trợ lý của nhà đồng sáng lập và CEO, Katherine Power. Với những vị trí đó, tôi có dịp thử nghiệm nhiều phong cách phóng khoáng hơn là dân văn phòng giấy tờ. Nhưng tôi vẫn chú trọng vào tính lịch thiệp và chuyên nghiệp của các set đồ, đồng thời tạo ra sự tiện dụng và tự do tối đa cho việc di chuyện.

Nếu bạn đã từng là một trợ lý, bạn sẽ hiểu việc chạy vòng vèo quanh văn phòng (và đôi khi là quanh cả thành phố) là một phần của công việc, và trang phục không thể là điều làm cản trở bạn. May mắn thay, tôi có một vài ý tưởng mặc đẹp cho các trợ lý - những set đồ đã giúp tôi sống sót qua từng tuần và giờ đây tôi đang ở đây để chia sẻ với mọi người. Chúng có thể không hợp với một trợ lý của văn phòng luật sư, nhưng nếu văn phòng không bó buộc phong cách của bạn, những ý tưởng mặc đẹp này sẽ là sự cân bằng hoàn hảo của sự thoải mái, phong cách và trang nhã một cách chuyên nghiệp".

Công thức luôn đảm bảo được 2 yếu tố: sự thanh lịch và nữ tính. Bộ đồ giúp bạn chạy quanh thành phố thoải mái nhưng vẫn giữ được nét trang nhã và rất cuốn hút.

Blazer và váy dài chẳng bao giờ làm bạn thất vọng

Áo ngang hông + quần jeans + giày mules

Công thức mặc đẹp chẳng bao giờ hết mốt, chỉ cần chiếc áo ngang hông không cổ (boxy top) và quần jeans ống ngang mắt cá chân là bạn có thể thoải mái diện đôi giày mules khó tính không phải ai cũng dám thử.

Giày mules đóng vai trò là món đồ tâm điểm của set đồ này

Áo khoác dáng dài + áo trong đơn giản + quần jeans tối màu + giày cao gót đế thấp

Set đồ thích hợp với ngay cả các cô nàng đậm người và có thể biến hóa ra 1001 kiểu mặc đẹp khác nhau cho cả năm văn phòng.

Giày cao gót đế thấp là món đồ bạn nên sở hữu ít nhất 2 - 3 đôi

Sơ mi lụa + quần jeans cắt ống + giày loafer

Set đồ dành cho những ngày đầu tuần năng động. Giày loafer giúp bạn chạy quanh văn phòng mà không sợ bị đau chân, còn sơ mi lụa mix cùng quần jeans bụi bặm lại là sự cân bằng hoàn hảo giữa sự thoải mái và phong cách.

Sơ mi lụa họa tiết kết hợp với quần jeans bụi bặm vừa thoải mái lại vừa phong cách

"Cắm thùng" sơ mi cùng chân váy midi và giày đế thấp

Không nhất thiết phải là một đôi giày có gót mũi nhọn, có thể là sandals buộc dây, dép lê đính đá sang chảnh...kết hợp cùng sơ mi và váy dài cho ngày thứ 6 thảnh thơi.

Váy midi luôn là lựa chọn hoàn hảo của các cô nàng dù có làm ở môi trường văn phòng nào đi chăng nữa