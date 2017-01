Lệ Hằng siêu ấn tượng, gây tranh cãi tại Miss Universe

Đại diện Việt Nam - Đặng Thị Lệ Hằng dù không được các chuyên gia đánh giá cao nhưng lại có màn xuất hiện đầy rực rỡ vào đêm Bán kết.

Là thí sinh xuất hiện cuối cùng, ngay từ phần chào mở màn, Lệ Hằng nhận được sự quan tâm, chở đợi của khán giả quên nhà. Khác với 85 thí sinh khác diện váy dạ hội thướt tha, Lệ Hằng tạo dấu ấn ngay khi vừa bước ra với bộ trang phục dáng cổ yếm kết hợp quần cạp cao tôn dáng. Cô chọn tông trang điểm thanh lịch, môi son hồng tím đi cùng tóc cột cao gọn gàng. Trên sân khấu, cô tự tin giới thiệu bản thân: "Đặng Thị Lệ Hằng - Việt Nam".

Lệ Hằng dõng dạc hô vang hai tiếng ''Việt Nam'' trong đêm Bán kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới 2016.

Lệ Hằng khoe dáng trong bộ cánh hoạ tiết da báo đầy gợi cảm mà không kém phần hoang dại.

Cô đánh hông uyển chuyển kết hợp biểu cảm rạng rỡ, thần thái tươi trẻ. Vốn sở hữu kinh nghiệm catwalk và bản lĩnh sân khấu, Lệ Hằng tự tin hoàn thành phần thi và phô diễn vẻ đẹp hình thể với số đo 82-61-92.

86 nhan sắc tụ hội trong màn trình diễn trang phục áo tắm hút mắt.

Tiếp theo đó, Lệ Hằng và 85 thí sinh diện trang phục dạ hội trình diễn trước ban giám khảo và khán giả. Để chuẩn bị cho phần thi bán kết và chung kết, một NTK danh tiếng tại Việt Nam đã thực hiện cho Lệ Hằng hai chiếc váy dạ hội ánh bạc lộng lẫy.

Tuy nhiên chiesc váy lại quá cứng nhắc và không thể hiện được vóc dáng của Lệ Hằng.

Một số ý kiến cho rằng chiếc váy cầu kì này đã không giúp Lệ Hằng tỏa sáng trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội.

Sau khi hoàn tất phần thi bán két, 86 thí sinh ngay lập tức thưc hiện màn trình diễn trang phục dân tộc. Đây được xem là màn trình diễn được khán giả Việt Nam mong chờ không kém.

Bởi lẽ cách đây ít ngày, trang phục "Nàng Mây" vốn được đông đảo khán giả Việt yêu mến chính thức được lựa chọn là trang phục dân tộc của Lệ Hằng. "Nàng Mây" của tác giả Thái Trung Tin lấy ý tưởng “Cái đẹp bắt nguồn từ sự giản dị” cùng những chất liệu dân gian, quen thuộc về làng nghề truyền thống đan lát mây tre lá.

Những chiếc Lờ bắt cá có dáng dấp như bông lúa, được kết lại tạo hình thành bông hoa sen khắc họa được hình ảnh một đất nước nông lâm ngư nghiệp với bản sắc văn hóa, phong tục khó trộn lẫn với bất kỳ quốc gia nào trong khu vực.

Một điều đặc biệt, đông đảo khán giả quốc tế cũng dành sự yêu mến cho bộ trang phục "Nàng Mây". Ngay từ khi Lệ Hằng bước ra sân khấu, nhiều khán giả hô vang "Việt Nam", "Lệ Hằng" tạo nên một không gian vô cùng hào hứng.

Từ Manila, Lệ Hằng chia sẻ cô gặp chút trục trặc sức khoẻ vào đêm bán kết. Hai chân cô bị sưng to do luyện tập liên tục nhiều ngày trước đó. Chưa kể, do đứng trên giày cao gót và chờ đợi lâu trong hậu trường khiến cô bị chuột rút. Dú khá đau, Lệ Hằng vẫn cố gắng hoàn thành phần thi một cách tốt nhất.

Kết thúc phần thi bán kết, các thí sinh tiếp tục tập luyện cho chung kết Miss Universe 2016 diễn ra lúc 8h sáng ngày 30/1 (tức mùng 3 Tết). Khán giả Việt Nam có thể bình chọn cho Lệ Hằng để giành được một vị trí trong top 12 chung cuộc.