Khởi My đang gây "bão mạng" khi bất ngờ đính hôn với bạn trai kém 4 tuổi - Kelvin Khánh.

Khởi My

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 đang khiến dân tình xôn xao khi chính thức đính hôn với chàng trai kém mình 4 tuổi - Kelvin Khánh. Nhắc đến Khởi My, khán giả sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh một cô gái nhí nhảnh, trẻ trung và rất cá tính. Nhiều lần Khởi My xuất hiện với trang phục trông như nữ sinh 18 với chân váy ngắn cùng áo thun hoặc áo sơ mi. Cô không mặc quá cầu kỳ, tạo ra sự gần gũi, thân thiện với người hâm mộ. Dù hơn tuổi chồng tương lai nhưng Khởi My rất "xứng đôi vừa lứa" với Kelvin.

Khởi My nhiều lần kết hợp chân váy với áo sơ mi, áo thun hoặc coptop vừa giúp cho dáng vóc cao ráo hơn, lại rất năng động, trẻ trung

Đây là cách mặc đồ trẻ hơn tuổi của Khởi My. Cô nàng khá "trung thành" với chân váy ngắn để che bớt nhược điểm hình thể là thấp bé

Tuy diện tông màu đen giản dị nhưng Khởi My trông càng "baby" hơn

Bà xã Kelvin Khánh dễ thương trong bộ đồ ngủ hình thú

Hari Won

Nữ ca sĩ Hàn Quốc tuy lớn tuổi hơn Trấn Thành nhưng nhìn tươi trẻ bất ngờ khi đứng cạnh chồng. Hari thường mặc theo mốt của những cô gái xứ Kim Chi tuổi đôi mươi, vừa dễ thương, vừa năng động. Kết hợp chân váy ngắn, xếp ly cùng áo phông hoặc áo sơ mi là một trong những "set" đồ được Hari ưa chuộng. Tuy nhiên kể từ sau khi lấy chồng, người đẹp được khen là biết cách mặc hơn, ngày càng tinh tế, nữ tính và gợi cảm.

Cách mặc trẻ trung như nữ sinh của Hari Won khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô đã ngoài 30

Ngoài cách phối chân váy ngắn và áo phông, Hari còn diện quần sooc ngắn cùng áo phông đơn giản nhưng năng động, linh hoạt

Hari Won và Trấn Thành trông xứng đôi vừa lứa khi mặc ton-sur-ton