Kỳ Duyên với tạo hình bán nude đẹp như tượng tạc

Trong loạt ảnh mới nhất, 32 “nàng thơ” của NTK Đỗ Mạnh Cường mang đến ngôn ngữ thú vị của thời trang, nghệ thuật thông qua vẻ đẹp của hình thể. Họ là những cá tính đặc biệt, luôn tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo cho Đỗ Mạnh Cường, thậm chí trở thành biểu tượng cho cái đẹp trong làng giải trí Việt.

Danh sách những gương mặt này gồm có: Diễm My, Thuỷ Hương, Giáng My, Hà Kiều Anh, Mỹ Linh, Ngô Thanh Vân, Tăng Thanh Hà, Linh Nga, Phạm Hương, Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê, Lệ Hằng, Tóc Tiên, Angela Phương Trinh, Diễm My 9x, Trương Thị May cùng các thế hệ người mẫu như: Xuân Lan, Hoàng Yến, Minh Triệu, Lâm Thu Hằng, Lê Thúy, Lê Xuân Tiền, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ, Kha Mỹ Vân, Thuỳ Trang, Chà Mi, Lê Thanh Thảo, Hằng Nguyễn, Thanh Thuỷ, Kim Phương.

Hoa hậu Phạm Hương

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng lần đầu chụp hình bán nude

Cô Kim siêu vòng 3 phiên bản Việt - Angela Phương Trinh

Siêu mẫu Lan Khuê

Những mỹ nhân hàng đầu làng giải trí khoe vai trần kết hợp cùng những phụ kiện bằng hoa được thực hiện công phu, tỉ mỉ. Trong đó, nếu như: Diễm My, Giáng My, Thuỷ Hương, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Linh Nga... mang đến tinh thần thanh lịch, sang trọng thì Hoa hậu Kỳ Duyên, Angela Phương Trinh, Lan Khuê, Minh Triệu... lại cuốn hút bởi vẻ quyến rũ, tươi mới, trẻ trung. Ngôn ngữ của thời trang, vẻ đẹp trong cách truyền tải của Đỗ Mạnh Cường sẽ luôn là sự tối giản, tinh tế, sang trọng, và khó thể hoà lẫn vào đâu được.

Trong show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề sắp tới của Đỗ Mạnh Cường, các mỹ nhân sẽ cùng hội ngộ, khoe sắc với những trang phục có tông đỏ rực, cuốn hút. Dù khá bận rộn nhân dịp cuối năm nhưng tất cả đều cố gắng dành thời gian đến chúc mừng NTK họ Đỗ.

"Chàng thơ" duy nhất Lê Xuân Tiền

Mâu Thủy

Siêu mẫu Minh Triệu

Ca sĩ Tóc Tiên

Siêu mẫu Hoàng Yến