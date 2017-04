Cùng tên My hai mĩ nhân Giáng My và Diễm My đều sở hữu tổ ấm với những cô công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

Giáng My và Diễm My đều là những mĩ nhân có một không hai của showbiz Việt, hai người đẹp nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc chim sa cá lặn mà còn bởi vì cách hai chân dài xây dựng cuộc sống, vun đắp tổ ấm cũng cực kì đáng ngưỡng mộ. Nếu Giáng My được mệnh danh là hoa hậu của các hoa hậu thì Diễm My cũng sở hữu gia tài vô cùng lớn là hai cô công chúa vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Hai cô gái này vừa xinh, giỏi lại sành điệu.

Anh Sa cùng mẹ

Nhan sắc "chim sa cá lặn" của người đẹp 1995.

Anh Sa- sinh năm 1995, cô tiểu thư " trâm anh thế phiệt" sở hữu đầy đủ những gì mà người đời ao ước: một gia đình với tiềm lực kinh tế khủng, một khuôn mặt xinh đẹp với nét quyến rũ ngọt ngào vô cùng tận, một nền giáo dục tiêu chuẩn ở Mĩ với chất lượng hàng đầu. Chỉ cần ba gạch đầu dòng... nhỏ cũng đủ khái quát được cuộc sống sang chảnh chẳng kém gì công chúa mà Anh Sa đang sở hữu.

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi mĩ nhân sinh năm 1995 này dành phần lớn tình yêu của mình với đủ túi xách hàng hiệu cao cấp, đắt tiền. Cô nàng có hẳn bộ sưu tập túi Dior, Gucci, Hermes, Chanel, Valentino,... trị giá hàng tỉ đồng, ngoài ra với lợi thế học ngành thiết kế và có tư duy mạnh về thời trang, cô cũng tự tạo cho mình gu ăn mặc riêng với tiêu chí: vừa lịch sự lại không kém phần trang nhã, sang trọng. Anh Sa cũng rất thích một mình một ngựa du lịch vòng quanh thế giới, vừa khám phá những vùng đất mới, vừa mở mang tầm mắt.

Trang cá nhân của cô nàng thường "bội thực" vì những hình ảnh chia sẻ hàng hiệu như cơm bữa thế này. Có thể thấy brand cao cấp yêu thích của cô tiểu thư là Chanel, Dior,... ước tính bộ sưu tập của người đẹp lên tới hàng tỉ đồng.

Tuy rằng được thừa hưởng mọi điều kiện vất chất tốt nhất, nhưng trái với các cậu ấm cô chiêu chơi nhiều hơn học, Giáng My hoàn toàn có thể tự hào về thành tích học tập đáng nể của con gái mình. Anh Sa không những đẹp người mà còn vô cùng giỏi giang và tài năng về chuyên môn học vấn. Hiện nay người đẹp đang theo học chuyên ngành Marketing và thiết kế tại Lehigh University (Philadenphia, Mỹ) – một trong ba trường đào tạo marketing hàng đầu và nằm trong top 36 trường đại học tốt nhất nước Mỹ.

Cuộc sống xa hoa ở các dinh thự nhà hàng hạng sang, thế nhưng Anh Sa vẫn sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ

Cũng là My, nhưng "mĩ nhân không tuổi" Diễm My lại phóng khoáng hơn về việc chia sẻ đời sống riêng tư. Cô có hai người con gái cũng đều tên là My. Cô chị Thùy My - nổi bật với chiều cao khủng, nụ cười xinh đẹp rạng ngỡ và tất nhiên tài năng thì không phải bàn cãi.

Thùy My, rất có năng khiếu ngoại ngữ, cô nàng là nhà hùng biện trẻ từng được thi đấu ở môi trường quốc tế. Người đẹp cũng đang theo đuổi ngành thiết kế và cũng vô cùng yêu thích công việc làm đẹp, thời trang. Cô tiểu thư 17 tuổi cũng rất quen mặt với báo chí vì thường được mẹ đưa đi sự kiện và truyền thông cũng rất ưu ái nàng. Dù ít xuất hiện nhưng cô cũng được xem là 1 tay chơi hàng hiệu sành điệu, có gu.

Nhan sắc mặn mà của cô chị Thùy Mi được báo chí ca ngợi hết mực.

So với Anh Sa thì Thùy Mi có phần giản dị hơn dù gia đình giàu có, cô dùng phụ kiện khá đơn giản, chỉ mộ chiếc đồng hồ là đủ. Nhưng chớ nhầm, đồng hồ này đáng giá cả gia tài. Đấy là chiếc Hermes có giá trên trăm triệu tiền Việt.

Phần lớn đồ Thùy Mi dùng đều là nhãn hiệu tiếng tăm và có giá tính bằng từ vài trăm đến ngàn USD.