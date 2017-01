Khởi My tăng mạnh độ gợi cảm với phục trang đời thường

Xuất phát điểm từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở Long Khánh, Đồng Nai, Khởi My nay đã là một nữ ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất Việt Nam. Giọng ca sinh năm 1990 lớn lên từ những đồng tiền lẻ được mẹ cô cóp nhặt từ từng gánh củi khô ở chợ huyện Long Khánh, Đồng Nai với mong muốn để con gái được học hành tử tế như bạn bè cùng lứa.

Khởi nghiệp ca hát từ năm 2007 sau đó lấn sân sang lĩnh vực MC và diễn xuất đến nay Khởi My sở hữu một lượng fan khổng lồ mà đến Trấn Thành hay danh hài Hoài Linh cũng phải ao ước.

Khởi My từng hình tượng công chúa tuổi teen ngọt ngào.

Fanpage chính thức của giọng ca sinh năm 1990 hiện nay có hơn 10 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó, danh hài Hoài Linh và MC Trấn Thành mới chỉ có gần 10 triệu lượt thích.

Mỗi lần xuất hiện Khởi My đều gây ấn tượng bởi sự trẻ trung, xinh đẹp dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m60.

Cô luôn trung thành với phong cách dễ thương, ngọt ngào. Cách đây vài năm, Khởi My từng chia sẻ, bản thân không phù hợp với những hình ảnh sexy, gợi cảm. Đây là một trong những lý do Khởi My có một lượng fan đông đảo nhất nhì trong làng giải trí Việt.

Nhưng thời gian gần đây, cô ngày càng sexy, quyến rũ hơn trong cả khi đi diễn và cuộc sống đời thường.

Tuy vậy, thời gian gần đây, không chỉ xuất hiện trên sân khấu với những bộ cánh và vũ đạo quyến rũ, những hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân cũng cho thấy trong cuộc sống đời thường, cô cũng ngày càng ăn mặc sexy hơn.

Cùng ngắm những hình ảnh đời thường ngày càng sexy của Khởi My:

Khởi My thường xuyên diện những chiếc áo crop top gợi cảm.

Và những chiếc quần jean ngắn cũn khoe đôi chân nuột nà.

Khởi My cá tinh với quần jean và xe phân khối lớn.

Những chiếc áo croptop phô diễn được chiếc đùi thon và vòng eo nuột nà của nữ ca sĩ.

Những chiếc váy ngắn cũng thường xuyên được Khởi My sử dụng.

Không thể rời mắt với phong cách này của Khởi My.