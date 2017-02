Huyền My - Khánh My mặc trùng sequin, ai sexy hơn?

Tình trạng "đụng hàng" chan chát trên trên thảm đỏ của các sao không hiếm, mỗi người đều có một cách make up và kiểu tóc khác nhau để tạo nên nét riêng biệt của mình. Cùng một chiếc váy đuôi cá lấp lánh, Á hậu Huyền My, người mẫu Mai Ngô, Khánh My hay quán quân The Face Phí Phương Anh đều tạo nên được cá tính của người mặc.

Với thiết kế đầm đuôi cá màu hồng, Á hậu Huyền My xinh đẹp rạng ngời. Bộ váy còn khéo léo khoe ra những đường cong nóng bỏng của người đẹp.

Á hậu 2014, xuất hiện rạng ngời cùng với đàn chị Á hậu 2012 Tú Anh.

Vẻ đẹp mặn mà "không góc chết" của người đẹp.

Với thiết kế này, Khánh My chọn kiểu tóc buông xõa quyến rũ cùng tone trang điểm đậm, tạo lên sự tương ứng tuyệt đối với bộ trang phục.

Thân hình "chuẩn không cần chỉnh" của nữ người mẫu.

Nếu như hai người đẹp trên đều có vóc dáng mảnh mai, thì cô nàng cá tính Mai Ngô lại mang một màu sắc khác. Bộ váy màu hồng lấp lánh đã không thể làm "bớt" đi thân hình tròn trịa cùng làng da ngăm đen của cô nàng.





Chiếc clutch màu đen khá "lạc quẻ" trong set đồ này.

Chân dài The Face Phí Phương Anh khoe vóc dáng mình hạc xương mai của mình.