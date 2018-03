Giám đốc Guess từ chức vì scandal quấy rối tình dục siêu mẫu Kate Upton

Kate Upton

Cách đây ít lâu, cả làng mốt rúng động vì chiến dịch chống nạn xâm hại tình dục do siêu mẫu Kate Upton khởi xướng. Lý do để cô tạo nên chiến dịch đó là từ một câu chuyện mà Kate giữ kín bấy lâu. Trên chương trình Good Morning America hôm 9/2, cô kể lại tường tận sự việc diễn ra cách đây 8 năm. Đây là thời điểm cô làm gương mặt đại diện của thương hiệu Mỹ nổi tiếng Guess. Trong lần đầu tiên chụp ảnh quảng cáo cho hãng , Kate Upton đã bị Giám đốc sáng tạo Paul Marciano sàm sỡ. Ông này cưỡng hôn cô, thậm chí còn sờ soạng vòng 1 cùng nhiều hành vi quấy rối thu tục khác đối với chân dài nổi tiếng, trước sự làm chứng của nhiếp ảnh gia Yu Tsai. Khi bị Kate phản ứng, ông ta gọi người đẹp là “con lợn béo” và cắt hợp đồng quảng cảo 400 ngàn đô la của cô.

Giám đốc sáng tạo của Guess Paul Marciano

Khi đã thành danh và có chỗ đứng nhất định, Kate Upton sau nhiều năm mới dám nói lên về câu chuyện để cảnh báo những người mẫu trẻ về nguy cơ bị lạm dụng tình dục trong nghề. Lúc mới xảy ra sự việc, cô được khuyên phải im lặng để giữ gìn sự nghiệp. Khi ấy tôi mới chỉ 18 tuổi thôi, và được khuyên nên để câu chuyện chìm trong bóng tối. Họ còn lấy ví dụ nhiều người đẹp khác chấp nhận chuyện bị làm nhục và đã có thành công rực rỡ trong sự nghiệp". – Kate chia sẻ. Cô khẳng định sẽ sẵn sàng tham gia vào mọi cuộc điều tra hành vi xấu của Marciano trong quá khứ.

Tuy nhiên phía Guess, cụ thể là Giám đốc sáng tạo của hãng Paul Marciano đã có động thái phủ nhận hành vi tấn công tình dục đối với Kate Upton. Ngược lại Paul còn cho rằng Kate bị đuổi việc là do thiếu chuyên nghiệp, chứ không phải do bất cứ lý do nào khác. Theo đó, phía Kate yêu cầu chụp hình bikini hay đồ lót không được chụp không, mà phải có hỗ trợ của áo khoác. Việc Kate ra điều kiện về trang phục khi làm việc chưa từng có trong tiền lệ của hãng. Theo Guess, họ không có ngoại lệ với người mẫu ra yêu sách về trang phục, vì thế Kate bị sa thải, chứ không phải bởi do cô phản ứng khi Paul quấy rối tình dục. Hãng cũng đưa ra loạt email cho thấy họ hủy các buổi chụp là bởi yêu cầu khắt khe của Kate.

Kate từ chối mặc đồ lót, đồ bơi khi quảng cáo cho Guess

‘Tất cả mọi người mẫu đều phải mặc đồ lót hoặc đồ bơi khi chụp hình với Guess, điều này không bao giờ thay đổi, với bất cứ ai.” – Paul nói.

Thông tin mới nhất về vụ việc đó là Kate bất ngờ từ chối cuộc điều tra do chính thương hiệu Guess đưa ra để xác minh vụ việc. Giám đốc sáng tạo Paul Marciano cũng đã bất ngờ thôi việc và trao lại quyền điều hành cho Giám đốc sáng tạo mới thay thế ông - Victor Herrero.

Vì thế, vụ việc Kate tố Giám đốc sáng tạo của Guess lạm dụng tình dục cô vẫn chưa ngã ngũ. Công chúng vẫn chưa phân định được ai là người nói thật và ai là kẻ dối trá.