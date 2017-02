Đôi giày có hơn 1 triệu thôi mà các sao đua nhau diện

Nếu so với những đôi giày sneaker của các thương hiệu khác, Vans chẳng hề đắt đỏ chút nào!

Thứ Hai, ngày 13/02/2017 06:45 AM (GMT+7)

Người nổi tiếng luôn sở hữu rất nhiều item thời trang đang mơ ước

Bạn nghĩ rằng đã là ngôi sao thì mỗi một item khoác lên người phải bèo nhất là ngàn đô? Không đâu! Đúng là các sao ai cũng sở hữu những tủ đồ vô giá, nhưng điều đó không có nghĩa là họ dửng dưng với các trang phục, giày dép hay phụ kiện bình dân. Thậm chí rất nhiều ngôi sao chia sẻ chung một sở thích với những item rẻ tiền mà ai ai cũng có thể tậu được.

Đôi giày Vans Old Skools là một ví dụ điển hình!

Được Vans – thương hiệu sneaker nổi tiếng của Mỹ cho ra mắt vào năm 1977, mẫu giày Vans Old Skools có thiết kế cực kỳ đơn giản với màu đen tuyền cổ điển và một đường sọc trắng nằm ở ngang thân giày. Đây cũng là đường sọc truyền thống – chi tiết giúp bất cứ tín đồ Vans nào cũng dễ dàng nhận ra thiết kế của thương hiệu mình yêu thích ngay lập tức.

Đáng nói là Vans Old Skools không phải là một đôi giày cao cấp. Sau 40 năm kể từ khi ra đời, ngoài thiết kế và chất lượng vẫn giữ nguyên, Vans Old Skools vẫn có mức giá rất dễ chịu: 60 đô la Mỹ, tương đương với khoảng một triệu bă trăm ngàn tiền Việt. Nếu so với những đôi giày sneaker của các thương hiệu khác, Vans chẳng hề đắt đỏ chút nào, thậm chí các cô cậu học sinh, sinh viên còn thoải mái tậu về chỉ sau một tháng tiết kiệm tiền tiêu vặt.

Ra mắt đã 40 năm nhưng Vans Old Skools vẫn được nhiều tín đồ yêu thích

Điều duy nhất đã thay đổi kể từ khi đôi giày đơn giản kia được trình làng, đó là nó được biết tới nhiều hơn, và được các ngôi sao trên khắp thế giới chuộng hơn ở thời điểm hiện tại. Từ Kristen Stewart, ngôi sao luôn ưa thích phong cách tomboy và casual cho tới những cô nàng nổi tiếng sexy nhà Kardashian hay sành điệu như Kendall Jenner.

Thử xem họ đã phối đồ với Vans Old Skools như thế nào và liệu bạn có nên tậu ngay một đôi như vậy về với đội của mình không nhé!

Chân dài nổi tiếng sexy Hailey Baldwin không bỏ qua cơ hội khoe thân hình chuẩn mẫu dù đang diện bộ đồ đậm chất thể thao. Chiếc áo xuyên thấu và quần cạp trễ để lộ cả bra và underwear được Hailey phối khéo léo cùng giày Vans Old Skools và tất cao cổ kín đáo, khiến cho cô nàng dù cực gợi cảm nhưng không hề bị lố chút nào

Chiếc quần da với phần dây đan chằng chịt mà Kendall Jenner đang diện vô cùng ăn nhập với đôi giày Vans Old Skools đen trắng. Ở trên, cô nàng còn khéo léo xóa tan cảm giác nhàm chán của chiếc áo thun trắng chỉ bằng cách khoác thêm một chiếc áo họa tiết da báo chất chơi. Với set đồ thời thượng này, Kendall lại một lần nữa chứng minh mình đích thị không phải là tay mơ trong khoản street style.

Chị em nhà Kardashian thì nổi tiếng sexy rồi, nhưng lắm khi họ cũng khiến cho công chúng cực kỳ hài lòng với gu ăn mặc hở ở mức vừa phải. Như là Kourtney Kardashian, cô ghi điểm tuyệt đối với set đồ thể thao khoe thân hình săn chắc. Croptop mix cùng quần nỉ, giày Vans và mũ lưỡi trai, set đồ mà Kourtney chọn chỉ toàn trắng, đen, xám nhưng chỉ thế là quá đủ tôn lên gương mặt xinh đẹp đồng thời khiến cho dáng vóc thêm cân đối, cho dù cô nàng chỉ cao trên mét rưỡi.

Kylie Jenner lại đem đến một làn gió mới cho đôi Vans Old Skools khi chọn nó để mang cùng chiếc váy hai dây không thể bó sát hơn. Vừa gợi cảm vừa dịu dàng, công chúng đôi khi chỉ cần Kylie Jenner giản dị như thế này là đủ, cứ làm quá có khi lại chẳng hiệu quả bằng!

Kristen Stewart và bạn gái mới Stella Maxwell công khai thể hiện tình yêu bằng bộ đôi giày Vans Old Skools cùng gu ăn thoải mái như ở nhà. Có lẽ Kristen Stewart để mắt tới bạn gái cũ của Miley Cyrus cũng bởi cả hai đều thích gu thời trang nhẹ nhàng, và cùng yêu thích những đôi giày êm ái như nhau.

Với bộ romper bằng denim và đôi giày Vans Old Skools, sẽ chẳng ai nghĩ là Julia Roberts đã sắp 50 tuổi. Chẳng cần cầu kỳ hay màu mè gì, nữ diễn viên nổi tiếng vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi vóc dáng quá đỗi trẻ trung cùng đôi chân thẳng, dài không tì vết hay dấu vết tuổi tác.