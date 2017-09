Độc chiêu câu khách bằng gái đẹp mặc "thoáng mát" gây ngỡ ngàng

Kinh doanh khó khăn, các hàng quán phải bày đủ chiêu trò mới tồn tại được

Kinh doanh ngày càng khó khăn, dẫn đến việc nhiều nhà hàng, quán ăn phải bày ra đủ chiêu trò hút khách. Một trong số ấy là cho nhân viên ăn vận thật sexy.

Dẫu còn nhiều ý kiến trái chiều về vấn đề này, không thể phủ nhận, ngoại hình, trang phục của những người phục vụ góp một phần không nhỏ vào doanh thu của các địa điểm ẩm thực, làm đẹp.

1. Cà phê “vợ tôi” - Nhật

Tọa lạc tại khu phố Ikebukuro sầm uất của Nhật Bản, quán cà phê “Vợ tôi” còn gây ấn tượng với khách hàng, đặc biệt là khách nam vì các nữ nhân viên trong thì mặc đồ bơi hai mảnh, ngoài thì đeo tạp dề và phục vụ vô cùng tận tình, chu đáo. Dù đã phải đóng cửa sau khi nhận nhiều chỉ trích, nhiều khách hàng cũng thừa nhận mình đã có trải nghiệm hết sức thú vị tại quán. Nếu các bà vợ cũng ăn vận thật gợi cảm trong lúc nấu bếp, pha cà phê ở nhà, liệu có phải các anh sẽ đi làm về sớm hơn chăng?

2. Cà phê bikini - Mỹ

Bikini Beans Espresso là một tiệm cà phê nổi tiếng tại Mỹ vì các nhân viên của tiệm này hoặc là mặc bikini, hoặc là dùng miếng dán ngực cực kỳ nóng bỏng. Dù vấp phải nhiều tranh cãi song quán cà phê này vẫn ăn nên làm ra còn Carlie Jo Howell, chủ quán thì không ngừng tuyên bố rằng họ chỉ đang thực thi nữ quyền và kinh doanh với tất cả sự minh bạch nhất.

3. Cà phê nội y - Mỹ

Nhờ việc tuyển chọn đội ngũ nhân viên phục vụ toàn chân dài với “đồng phục” là những bộ nội y nóng bỏng nên The Bottoms Up - mô hình cửa hàng cà phê do ông chủ Nate Wilson sáng lập hiện đang thu hút rất nhiều khách hàng tại California, Mỹ. Theo tiết lộ của vị CEO điển trai, khách hàng của The Bottoms Up không chỉ toàn nam giới như nhiều người vẫn nghĩ mà trên thực tế có rất nhiều chị em cũng tìm đến đây để thưởng thức cà phê và chiêm ngưỡng những bộ nội y đẹp.

4. Salon tóc ngực trần - Úc

Hot Cuts là tên một salon tóc “nóng” tới 1000 độ tại Sydney, Úc. Được sáng lập bởi người chủ là đàn ông (anh Wojtek Wasilewski, người Ba Lan), với mục đích phục vụ các quý ông tới đây tỉa tót nhưng nhân viên phục vụ của tiệm thì lại toàn nữ giới! Song điều gây sốc nhất là các thợ cắt tóc lại...không chịu mặc áo, tức là bán nude để làm tóc cho các khách hàng nam giới. Không biết có anh chàng nào cảm thấy “ngộp thở” khi tới đây cạo râu, làm đầu hay không vì các người đẹp tay dao tay kéo ở đây thực sự rất nóng bỏng.