Ai chê cứ chê, ai ghét cứ ghét, Taylor Swift vẫn cứ nổi tiếng và xinh đẹp!

Taylor Swift vừa trở thành tâm điểm của cả showbiz khi phát hành single mới mang tên Look what you make me do, với ca từ được cho là lời “dằn mặt” gửi tới nhiều người có “máu mặt” trong giới.

Bất chấp việc từng bị gọi là “rắn độc” sau vụ lùm xùm nói dối với vợ chồng Kim-Kanye hay bị gọi là kẻ lăng nhăng sau những lần thay người yêu nhanh hơn thay áo, thậm chí bị nhiều bạn bè quay lưng..., có một điều không thể phủ nhận: Taylor Swift quá đẹp, mà ngày càng rạng ngời và quyến rũ. Bảo sao nhiều quý ông, quý ông của showbiz, biết rõ tình trường dài dằng dặc của nữ ca sĩ tuổi Tỵ, lại biết cả sau khi chia tay kiểu gì cũng bị “chửi”, vẫn cứ lao vào si mê Taylor.

Nói về vóc dáng, Taylor Swift thừa sức đứng trên sàn diễn của Victoria’s Secret hay bất cứ show thời trang cao cấp nào. Sở hữu chiều cao 1m78 cùng thân hình luôn mảnh dẻ và săn chắc một cách đáng ghen tị, giọng ca Bad Blood còn khiến người khác thán phục bởi phong độ thời trang cực ổn định và đẹp dần lên theo thời gian.

Taylor Swift mặc đồ rẻ tiền hay cao cấp đều đẹp hết!

Mỗi lần Taylor Swift xuất hiện trước công chúng, ngay cả những bộ váy áo bình dân vài ba trăm ngàn cũng bỗng trở nên giá trị. Còn nhớ một thời, những item rẻ bèo tới từ các thương hiệu như H&M, Topshop cháy hàng cũng nhờ công lăng xê của nữ ca sĩ.

Thời trang thảm đỏ của Taylor Swift thì đẹp miễn bàn! Nếu các ngôi sao khác phải vất vả lắm mới chọn được bộ đầm hợp dáng, che khuyết điểm thì với giọng ca Love Story ngày nào, chỉ cần một chiếc đầm xẻ khoe đôi chân dài đã được mua bảo hiểm tới gần 1000 tỷ cũng đủ khiến người ta đứng hình!

May mắn có một đôi chân đẹp đồng nghía với việc nữ ca sĩ rất chịu khó mặc những chiếc váy ngắn trên đầu gối hoặc quần jeans dáng skinny. Đối với cô, đây là hai trang phục đơn giản mà lại dễ bề khoe dáng, đồng thời giúp cô lúc nào cũng trẻ trung như một nữ sinh.

Có nói mãi về gu thời trang đơn giản mà đẳng cấp của Taylor Swift cả ngày chắc cũng chưa hết. Thôi thì vừa nghe single mới của cô, vừa ngắm cô cho thỏa niềm hâm mộ vậy:

Thời trang phòng tập của Taylor Swift không mấy khi màu mè và kiểu cách, nhưng vóc dáng như người mẫu thứ thiệt của nữ ca sĩ khiến những bộ đồ cotton tầm thường bỗng trở nên cuốn hút lạ kỳ

Mùa hè có lẽ là mùa yêu thích nhất của Taylor Swift vì cô có thể thỏa sức khỏe chân dài miên man với quần shor và váy ngắn

Giọng ca Shake it off cũng nổi tiếng trong việc lăng xê phong cách ăn vận cổ điển. Mỗi khi mặc những trang phục nền nã kiểu này, Taylor Swift trông thật duyên dáng, dịu dàng...

...khác hẳn với những khoảnh khắc bốc lửa của cô trên sân khấu

Ai dám chê style của Taylor Swift trên thảm đỏ, xin mời giơ tay!

Taylor Swift cũng là người có công đưa những mẫu đồ bơi cổ điển trở lại với thời trang. Paparazzi đừng mất công chụp lén làm gì, vì khoảnh khắc nào Taylor cũng xuất sắc cả thôi!