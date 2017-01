Con gái Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My xinh như hoa

Vừa tròn 22 tuổi, con gái lớn của Diễm My khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi vì sắc vóc xinh đẹp, rạng rỡ giống hệt mẹ.

Năm 1994, sau khi hoàn thành vai nữ chính trong bộ phim Về trong sương mù, diễn viên kỳ cựu Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí để làm vợ, làm mẹ.

Hiện cô có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với và niềm tự hào lớn nhất của Diễm My chính là hai cô con gái Thùy My và Quế My.

Đặc biệt, cô con gái lớn Thùy My được nhận xét xinh đẹp và rạng rỡ giống hệt mẹ. Mới đây hai mẹ con đã chụp bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp sinh nhật 22 tuổi của Thùy My.

Con gái lớn của Diễm My vừa tròn 22 tuổi. Nhân dịp sinh nhật mình, Thùy My chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng mẹ.

Ngày nhỏ Thùy My được nhận xét là giống bố hơn nhưng càng lớn càng giống mẹ, từ ánh mắt, nụ cười đều y hệt như diễn viên Diễm My.

Diễm My cho biết: "Khi còn nhỏ, bé Thùy My luôn theo mẹ và lúc nào cũng xem cô như một người bạn. Nhưng càng ngày càng lớn, Thùy My lại thích theo bố nhiều hơn, và thường tâm sự với bố về các mối quan hệ bạn bè..."

Thùy My hiện đang du học tại Mỹ, cô nàng có sở thích đọc sách, nấu nướng và tập thể dục, giữ gìn vóc dáng. Thành tích học tập của cô nàng rất đáng nể, khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục.

Cô bạn sinh năm 1995 học tập ở mẹ cách đối xử thân thiện, hòa đồng với những người xung quanh. Với Thùy My, bố mẹ chính là thần tượng lớn nhất của cô.

Mới 22 tuổi nhưng được bố mẹ giáo dục tốt cùng việc phải sống tự lập khi du học bên Mỹ nên Thùy My khá chín chắn và trưởng thành.

Thùy My cho biết: "Tôi muốn người khác nói đẹp mà thông minh học giỏi, chứ không phải đẹp mà việc học lại không đến đâu".

Cô bạn có niềm đam mê với báo chí và thời trang nên rất thích chụp ảnh và tìm hiểu nhiều về lĩnh vực này.

Không chỉ học giỏi, cô con gái lớn của Diễm My còn tham gia nhiều hoạt động khác như tennis, bơi lội , nhảy, cô còn rất rành về thiết kế, design website,...