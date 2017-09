Chân dài Việt nào đủ đẹp để diễn show nội y nóng bỏng nhất hành tinh?

Một mùa Victoria's Secret lại sắp diễn ra ở Trung Quốc, mặc cho một số nước Châu Á đều có đại diện trình diễn ở show nội y đình đám này thì Việt Nam vẫn chưa có được một cái tên nào góp mặt. Để trình diễn ở show VS các người mẫu phải đảm bảo các tiêu chí sau: chiều cao trong ngưỡng từ 1m77 ~ 1m83. Nếu dưới 1m77 thì dù đẹp như hoa cũng phải ngậm ngùi ra về. Số đo tối thiểu 3 vòng phải là: 34x24x34 inches (~86.36×60.96×86.36 cm), độ tuổi: thường là từ 18 – 22 tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ có tuổi cao hơn.

Không những thế, các người mẫu của Victoria's Secret phải sở hữu làn da sáng bóng tươi tắn, láng mịn và mềm mại. Mái tóc càng suôn mượt tự nhiên càng tốt. Ngoài ra các chân dài cần có tác phong chuyên nghiệp, khả năng làm việc theo nhóm và không bao giờ được tự phép cho mình là "cái rốn của vũ trụ". Bên cạnh đó còn rất nhiều tiêu chí xung quang việc ứng xử của các người mẫu.

Ở làng mẫu Việt Nam, những cái tên tạm thời đáp ứng đầy đủ được các yêu cầu trên có thể kể đến như Mai Phương Thúy, Minh Tú, Minh Triệu, Hoàng Thùy, Hà Anh.

Mai Phương Thúy

Năm 2016, Mai Phương Thúy từng tiết lộ chiều cao của mình là 1m8 cùng số đo ba vòng 86-62-95. Không chỉ có thân hình hoàn hảo, hoa hậu Việt Nam 2006 còn có khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng mịn. Tuy không có kinh nghiệm trình diễn ở các sàn diễn quốc tế thế nhưng, Mai Phương Thúy vẫn có khả năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái tự tin.

MInh Tú

Một chân dài khác cũng đáp ứng đầy đủ được tiêu chí của VS là Minh tú. HLV The Face có chiều cao 1m78 cùng số đo ba vòng 84-61-96, với kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường Người mẫu Châu Á cũng như tính cách quyết liệt, Minh Tú đã phần nào đủ khả năng trình diễn tại show diễn nội y đình đám.

Hà Anh

Một chân dài khác cũng có số đo gợi cảm và làng da nâu bốc lửa là Hà Anh. Hà Anh có chiều cao 1m77 cùng số đo ba vòng 86-60-92. Chân dài từng gây ấn tượng bởi hình thể rắn chắc, vòng eo con kiến khiến phái nữ thầm ghen tị và ngưỡng mộ. Tuy sở hữu khuôn mặt không đẹp ưa nhìn kiểu thuần Á nhưng sắc đẹp của cô rất được chuộng ở phương tây. Không những thế, cô còn có kinh nghiệm trình diễn tại các sàn catwalk quốc tế.

Hoàng Thùy

Một vị HLV The Face khác cũng góp mặt trong danh sách này là Hoàng Thùy, chân dài cao 1m79 với đôi chân dài 1m16, thuộc Top 5 những đôi chân dài nhất làng mẫu Việt. Trở về nước sau khi "oanh tạc" tại các sàn diễn Châu Âu, Hoàng Thùy được kì vọng sẽ làm nổi danh làng mốt nước nhà ở. Với bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn, Hoàng Thùy là ứng cử viên tiềm năng có thể than gia VS.