Ca sĩ U50 mặc "bạo" khoe hình thể khó tin dịp Giáng sinh

Nữ ca sĩ mặc gợi cảm "quên tuổi"

U50 Mariah Carey được khán giả luôn nhớ đến như là một trong những ca sĩ hát nhạc Giáng sinh hay nhất thế giới. Những ngày gần đây, cô liên tục đăng ảnh sexy lên trang cá nhân, khoe sắc vóc "phồn thực" đến khó tin. Nữ ca sĩ tự tin diện nội y, khoác áo hững hờ tạo dáng bên cây thông lớn trong nhà. Còn khi bước lên sân khấu, Mariah Carey diện jumpsuit ngắn, ưu tiên gam màu đỏ đặc trưng của dịp lễ lớn trong năm này.

Sau khi chia tay bạn trai tỷ phú hơn 2 tháng, "Nữ hoàng Giáng sinh" đã tìm được tình mới trẻ đẹp là anh chàng vũ công kém 13 tuổi, tên Bryan Tanaka (33 tuổi). Cặp đôi gặp nhau lần đầu cách đây khoảng 10 năm. Khi đó, anh chàng Tanaka vô cùng ngưỡng mộ đàn chị Carey nhưng không ngờ rằng sẽ có ngày được hẹn hò cùng cô.

Không chỉ công khai ảnh hẹn hò, giờ đây, nữ ca sỹ 46 tuổi còn thường xuyên sóng đôi trên sân khấu cùng chàng vũ công trẻ. Cặp đôi trông rất tình tứ và ngọt ngào khi cùng biểu diễn.

Hình ảnh gợi cảm của Mariah Carey trong clip hát mừng Giáng Sinh gần đây

Mariah Carey vừa khoe ảnh trên trang cá nhân. Cô diện trang phục sexy đến khó tin

Những hình ảnh mới nhất trên sân khấu của Mariah Carey nhân dịp năm mới

Mariah Carey và tình mới trong một buổi biểu diễn này

Hình ảnh nữ ca sĩ hóa "Bà già Noel" trong clip nhạc kinh điển "All i want for christmas is you", song ca cùng Justin Bieber

Nữ ca sĩ thường xuyên khoe dáng vẻ "phồn thực" đáng ghen tị của mình

Thậm chí, cô mặc táo bạo như thế này tại sự kiện

Hình ảnh của nữ ca sĩ tại buổi hòa nhạc cách đây 3 tuần