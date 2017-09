Bí mật ít người hay về váy cưới thế kỷ của Công nương Diana

Thứ Tư, ngày 06/09/2017 08:24 AM (GMT+7)

Cận cảnh chiếc váy thế kỷ trong đám cưới hoàng gia

Quy trình làm ra bộ váy được thực hiện chặt chẽ theo danh sách những việc cần làm của Emanuels, phụ tá cung điện cũng đôn đáo kiểm soát các đơn đặt hàng.

“Có những cái ghim kẹp để chắc chắn chiếc váy không bị tụt bởi sức nặng của nó và chúng tôi muốn cô ấy cảm thấy thoải mái nhất có thể đồng thời cũng phải giữ cho chiếc váy định vị an toàn” - Elizabeth nói

Sau khi các phù dâu chuẩn bị xong, họ giúp hộ tống cô dâu xuống cầu thang lớn và vào trong xe ngựa, gấp chiếc đuôi váy khổng lồ như một tấm ga trải giường vào trong xe khéo léo để nó không bị nhàu nát, đó là động tác mà họ đã phải tập luyện hàng giờ liền.

Elizabeth và David sau đó chạy đến nhà thờ St Paul cùng cảnh sát hộ tống để đảm bảo họ có thể đến đó trước cô dâu. Trong túi xách của mình, Elizabeth đã chuẩn bị sẵn một chai muối thơm và vài viên đường để trấn an Diana khi cô cảm thấy mệt hay chóng mặt, nhưng cuối cùng chính nhà thiết kế lại là người cần đến đường để giúp mình bơt lo lắng.

Đứng bên lối vào nhà thờ, họ hồi hộp quan sát cho đến khi đám đông tiến điến báo hiệu cho sự xuất hiện của chiếc xe ngựa. Đoạn Diana bắt đầu xuống xe và bước lên từng bậc cầu thang, trái tim của vợ chồng nhà Emanuels như ngừng đập.

“ Ôi chúa ơi nó bị nhăn"

“ Trong chiếc xe ngựa nhỏ bé, chiếc váy đã bị nhăn hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi. Sự thật là chúng tôi đã thực hiện một buổi diễn tập cùng với ông Earl Spencer cha của cô ấy, nhưng hôm nay thì không phải ông Spencer ở trong xe – và chúng tôi quên mất rằng anh ấy là một người đàn ông to lớn” – Nhà Emanuels chia sẻ

Elizabeth và David với sự giúp đỡ của các phù dâu đã nhanh chóng chỉnh trang vuốt ve phẳng phiu bộ váy của Diana, điều chỉnh tấm mạng che mặt của cô

“ Dù sao đi nữa, khi cô ấy bước ra khỏi chiếc xe ngựa đó chính là cảnh tượng tuyệt với nhất mà tôi từng thấy. Cô trông giống một con bướm thoát xác từ chiếc vỏ nhộng của mình, giũ đôi cánh và dường như sắp bay lên, thực sự rất lãng mạn”- Elizabeth chia sẻ

Trong khi hôn lễ đang diễn ra, họ được nhận thông báo đã đến lúc phải đến cung điện nơi chào đón Công chúa xứ Wales mới và chuẩn bị cho những bức hình lưu niệm . Elizabeth và David đã trang bị sẵn những chiếc ghim cài và bộ may khâu khẩn cấp, kiểm tra lại chiếc váy và một lần nữa chỉnh lại chiếc mạng che mặt của cô dâu để sẵn sàng cho những tấm chân dung do nhiếp ảnh gia Lord Lichfield thực hiện.

“ Tôi nhớ đã nói với Diana rằng thật không thể ngờ tôi lại có thể có được vinh hạnh đứng từ trong ban công của cung điện, nơi tôi đã từng đi qua và chỉ được ngắm nghía từ bên ngoài rất nhiều lần. Cô ấy cười và nói hãy cùng tiến đến và vẫy chào mọi người và chúng tôi đã làm thế. Diana không bao giờ quên và luôn trân trọng những người thợ may đã ngày đêm nung nấu để hoàn thiện trang phục của cô”

“ Một trong những điều kỳ diệu nhất là được chứng kiến những gì đang diễn ra tại ban công từ phía sau” Elizabeth nói. “ Đó là những khoảnh khắc ảo diệu thực sự, khi được từ phía trong ban công nhìn xuống đám đông vẫy tay hò reo và chúc mừng “

Kết thúc buổi lễ, họ rời cung điện trở về studio của mình ở Mayfair khi chiều muộn. Khoảng 6 rưỡi tối, khi Emanuels chuẩn bị rời phòng thu, điện thoại reo lên và thật bất ngờ cho họ đó là Diana, cô gọi để cảm ơn họ lần cuối vì những gì họ đã làm cho cô: “Nó thực sự có ý nghĩa rất nhiều, cô ấy chắc hẳn đã rất mệt mỏi sau đám cưới nhưng vẫn dành thời gian để gọi cho chúng tôi, cô ấy luôn chu đáo với mọi người như vậy”

Ngày hôm sau, Elizabeth kinh hoàng phát hiện ra cô đã trót để quên một chiếc ghim cài cố định tạm thời trên váy lót, may thay dưới tất cả các lớp lưới, vải và tơ lụa, hàng ngàn khách mời và hàng triệu khán giả trên thế giới đã không nhận ra.

Mối quan hệ của Emanuels và Diana bắt đầu vào ngày 8 tháng 1 năm 1981, với một cuộc điện thoại tới gian hàng nhỏ của họ trên phố Brook Street. Elizabeth lúc đó đang bận rộn với việc tư vấn cho khách hàng, trợ lý của cô đã nghe máy. Vị khách hàng trên điện thoại yêu cầu Elizabeth thiết kế cho cô một bộ váy nhân dịp sinh nhật lần thứ 21 của một người bạn. Và vị khách với cái tên được ghi nhầm - “Debra” đã đặt một cuộc hẹn vào lúc 2h30 chiều hôm đó. Đương nhiên Debra chính là Diana và khi cô ấy bước đến, Elizabeth không thể tin vào mắt mình, cô nhận ra Công nương Diana - người mình đã thấy trên các trang báo kể từ khi cô ấy hẹn hò với Charles năm ngoái. Ngay lập tức Elizabeth đã bị ấn tượng và không thể rời mắt khỏi vóc dáng cao ráo, đôi mắt xanh tuyệt đẹp và làn da không tì vết của vị khách đặc biệt. Diana lúc đó mới 19 tuổi, và cuộc hẹn đó đã bắt đầu mối tình suốt đời với thời trang. Trong những tháng sau đó Elizabeth và David ( Hiện đã ly dị nhưng vẫn tiếp tục làm việc riêng cho các nhà thiết kế) đã thực hiện một số trang phục cho riêng cô, khi cô thay đổi hình ảnh từ một cô giáo trẻ nhút nhát đến vị hôn phu của Hoàng tử Charles – Công chúa tương lai của nước Anh

Đến ngày 10/3, giữa các tranh cãi về việc ai sẽ là người thiết kế chiếc váy cho đám cưới hoàng gia, Cung điện tuyên bố rằng Emanuels đã giành được hợp đồng mà mọi nhà thiết kế đều mơ ước. Họ đã may mắn được Diana yêu cầu cho việc này, mặc dù mới bắt đầu việc kinh doanh nhưng Emanuels đã làm rất tốt, họ đã lấy được lòng tin từ các khách hàng bao gồm Bianca Jagger và Công nương Kent – nhưng chẳng gì có thể sánh được với việc thiết kế chiếc váy hoàng gia.

Tuy nhiên Elizabeth không hề dành nhiều thời gian cho việc ăn mừng, cô ngay lập tức phát huy trí tưởng tượng và sang tạo của mình, nghiên cứu những cuốn sách về lễ cưới hoàng gia trong lịch sử: Nữ hoàng Victoria, con gái bà – Công chúa Beatrice, hay Nữ hoàng Mary… Đồng thời cô đã xem lại tất cả những bộ phim yêu thích của mình là The Leopard, Cuốn theo chiều gió, Barry Lyndon… Cảm hứng của cô đến từ khắp nơi.

Họ cũng đã cùng nhau lựa chọn phong cách vintage, màu trắng ngà ivory. Eli cho rằng màu sắc này sẽ làm tôn lên làn da của “bông hồng nước Anh” cũng như vẻ đẹp tự nhiên thiên phú của Diana.

Ngoài việc vất vả tìm kiếm nguyên liệu cho trang phục của Diana, xử lý các cú điện thoại dồn dập, vải, sequins, ngọc trai và đồ trang sức của Anh tràn ngập studio của họ. Họ phải hết sức cẩn trọng trước một vấn đề thực tế hơn: Đó là An ninh. Kể từ khi tin tức được phát tán rằng Emanuels sẽ chịu trách nhiệm về trang phục cho lễ cưới, studio của họ đã bị bao vây bởi các nhà báo, nhiếp ảnh gia và đội truyền hình đưa tin. Eli và David đã lắp màn che cửa sổ, lắp đặt két an toàn để lưu giữ các bản thảo và mẫu vải vào ban đêm nhằm không để rò rì bất cứ chi tiết nào về trang phục cưới của Công nương, họ còn đặt cho Diana một bút danh an toàn, gọi cô là Debra để nhớ về cú điện thoại đầu tiên đó.

Quá trình cho ra sản phẩm để đời được diễn ra hết sức điên cuồng, thuê nhà thiết kế giày, ủy thác các nhà sản xuất tơ tằm và ren, nhanh chóng cho ra một sản phẩm mẫu, được cắt bằng vải trúc bâu chưa xử lý, việc tạo ra mô hình trang phục này được gọi là “toile”. Diana thường đến studio thử bản mẫu đó, Emanuels với chiếc kéo, ghim và phấn ở trên tay sẽ đi vòng quanh và kiểm tra điều chỉnh từng chi tiết nhỏ nhất, đồng thời tán gẫu trò chuyện vui vẻ về sự kiện lớn sắp tới. “ Cô ấy luôn sẵn sàng để thử đồ, không hề phàn nàn khi chúng tôi giữ cô ấy đứng im ở một vị trí trong nhiều giờ đồng hồ”. Nhưng việc thử đồ của cô bắt đầu trở nên phức tạp khi cô bị sút cân liên tục… “Mỗi lần cô ấy xuất hiện để thử đồ, là một lần thấy cô ấy trở nên gầy hơn”

Diana trò chuyện với cô phù dâu nhỏ trước ánh mắt soi xét của nữ hoàng

Tại buổi họp đầu tiên hồi tháng 1 năm 1981, vòng eo của cô được đo là 73 cm – phù hợp cho một cô gái mảnh mai cao 1m77. Nhưng giữa tuyên bố đính hôn của cô vào tháng 2 và đám cưới vào tháng 7, vòng eo của cô dường như co lại hàng ngày. Vào ngày trọng đại, nó chỉ còn 59cm. Điều này đã gây khó dễ cho nhóm thiết kế Emanuels, có đến 5 chiếc váy lót, mỗi chiếc được làm với số đo suy giảm của Diana. Và ít ai biết rằng cô đã phải trải qua những trận chiến của việc rối loạn về ăn uống và nó đã hành hạ cô suốt quãng đời còn lại.

Tổng cộng cô đã có đến 15 lần thử váy – để đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo nhất. Những chiếc váy lót và váy cưới được làm hoàn toàn bằng lụa tơ tằm, phần trang trí trên vạt áo tay áo và viền váy là đăng ten, phủ lên cùng 10.000 viên ngọc trai và hạt sequins 3mm được làm thủ công hoàn toàn với sự giúp đỡ của mẹ Elizabeth và mẹ của người trợ lý Caroline Slocock . Bên trong, Diana mặc một chiếc váy lót khổng lồ được làm từ hơn 90 mét vải tơ lụa và 140 mét vải tulle cho tấm mạng che mặt

Một Diana vui vẻ đi từ Clarence House đến St Paul trong chiếc xe ngựa hoàng gia, vương miện Spencer giữ mạng che mặt của cô

Một trong những yếu tố quan trọng nhất của Elizabeth là xuất xứ của chất liệu trang phục. Họ lấy phần chất liệu ren từ Roger Watson, một công ty gia đình ở Nottingham, cung cấp chất liệu vải trị giá 1.000 bảng cho phần eo, đường viền cổ và đuôi váy. Chi tiết phần cánh tay có hình vỏ sò - và kết hợp một miếng vải ren Carrickmacross cổ, một vật thừa kế có từ thời Nữ hoàng Mary, do trường Hoàng gia tặng. Lụa đến từ Stephen Walters & Sons, một nhà dệt may Suffolk từ những năm 1700, được điều hành bởi cùng một gia đình trong 10 thế hệ.

Khoảng 1,2 tuần trước đám cưới, Diana đến để thử lần cuối cùng, cô đã rất vui mừng và hoàn toàn hài lòng với thành quả.

“Trong quá trình vận chuyển trang phục đến nhà Clarence, chúng tôi đã vô cùng cẩn trọng, chúng tôi không thể tin tưởng ai để giao việc này ngoài chính bản thân mình. Thậm chí trên đường đi tôi còn tưởng rằng mình đang bị cướp khi một chiếc xe đang cố chặn đầu chiếc xe tải của chúng tôi, nhưng may mắn rằng đó chỉ là tình trạng giao thông ở London”

Cùng với việc thiết kế chiếc váy cưới chính, Emanuels được giao nhiệm vụ làm thêm 2 bản sao nữa, một để trưng bày tại Madame Tussauds, và một chiếc dự phòng khác để đề phòng cho những tình huống bất trắc phát sinh.

Sau khi buổi lễ kết thúc, High Street đã tràn ngập những bản sao của bộ trang phục hoàng gia nhà Emanuels, những chiếc đầu tiên xuất hiện trong các cửa hàng tại Oxford Street vào 3:30 chiều đúng ngày diễn ra lễ cưới, chỉ 5 giờ đồng hồ sau lệnh cấm vận thông tin về trang phục của Elizabeth được dỡ bỏ.

Thông điệp bí mật trên đôi giày cưới

Ngay sau khi tin tức về đám cưới của Diana được thông báo, Elizabeth đã gọi điện cho Clive Shilton - một người thợ làm giày và túi thủ công có tiếng để đến gặp vị khách hàng đặc biệt. Mối quan tâm chính của Diana là sẽ không đi trên đôi giày khiến mình cao hơn Hoàng tử Charles, bởi cô ấy rất cao – 5ft 10inch – Đôi giày sẽ phải có gót thấp.

Vì không được phép nhìn thấy chiếc váy, nhà Emanuels đã gửi cho ông miếng vải lụa mà họ đang sử dụng với hy vọng ông có thể tạo ra đôi giày từ cùng một loại vải.

Clive kín đáo từ chối tiết lộ cỡ giày của công chúa ( được cho là size 6,5). Ông bắt đầu tự tay tỉ mẩn đóng giày cưới cho cô. Được bảo phủ bởi 542 hạt sequins và 132 viên ngọc trai, Clive đã tạo ra nhiều mẫu trang trí khác nhau cho mặt trước của đôi giày và Diana đã chọn bản trang trí hình trái tim. Đế giày làm từ da lộn mềm mại chống trượt và được bí mật khắc chữ C & D với hình trái tim nhỏ. Clive đã tạo ra nhiều mẫu trang trí khác nhau cho mặt trước của đôi giày và trình cho Diana, cô đã chọn một thiết kế hình trái tim.

Có thời điểm báo chí cho rằng đã có một cuộc tranh chấp về hóa đơn và mẹ cô Frances Shand Kydd đã từ chối trả tiền. Dù sao, Clive cũng đã bán một bản sao tại cuộc đấu giá lên đến 36.000 Bảng năm 2011.

Chiếc ô chưa bao giờ được sử dụng

Dự báo thời tiết từ BBC cho biết ngày diễn ra lễ cưới không phải là một ngày đẹp trời – trời âm u và có nguy cơ nguy cơ mưa rào, vì vậy Elizabeth cảm thấy sẽ rất khôn ngoan khi có một cái dù cầm tay để phòng bất trắc.

Một tháng trước đám cưới, cô ấy đến nơi bán đấu giá của Phillips và chọn một chiếc dù lụa cổ có tay cầm bằng gỗ và che phủ chúng bằng vải trắng và màu trắng ngà, tỉa ren và thêu vài viên ngọc trai cùng với hạt sequins nhỏ. Vào buổi sáng của đám cưới hoàng gia, chiếc dù đã được giấu bên trong xe ngựa đưa dâu tới nhà thờ St Paul nhưng thật may mắn là thời tiết đã hoàn toàn ủng hộ cho buổi lễ, và chiếc dù đã không cần phải sử dụng đến. Chiếc ô sau đó đã được trưng bày cùng bộ váy bản sao được trưng bày tại Madame Tussauds.