Bất ngờ với bộ váy độc đáo nhất Grammy 2017

Màn thay đổi trang phục cực bất ngờ của nữ ca sĩ da màu

Nữ ca sĩ Joy Villa là một trong những nhân tố gây bất ngờ trên thảm đỏ Grammy năm nay với bộ cánh không thể độc đáo hơn. Cô mặc trang phục mang tuyên ngôn của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump "Make America Great Again - Làm nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa" tại sự kiện trao giải thưởng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Khi xuất hiện trên thảm đỏ, đầu tiên Joy đánh lừa mọi người bằng một chiếc áo choàng cape màu trắng kín như bưng. Tuy nhiên lúc sau cô đã có màn diễn rất sáng tạo khi lột tung lớp áo ngoài để lộ bộ váy dạ hội ôm sát hở lưng quyến rũ. Đáng chú ý hơn nữa, trên bộ váy của Joy Villa còn có dòng chữ "Make America Great Again - Làm nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa" và tên ông Trump in to ở đuôi váy, như một cách biểu hiện sự ủng hộ công khai đối với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ váy của cô rất độc đáo

Nhà thiết kế cho bộ váy đặc biệt này là một người nhập cư gốc Philippines tên là Andre Soriano. Ông cho biết ý tưởng của bộ trang phục dựa trên sự ủng hộ của nhà thiết kế với tân tổng thống xứ cờ hoa. Andre Soriano cũng muốn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc thông qua tác phẩm thiết kế của mình.

Trên mạng xã hội, bộ váy độc đáo của Andre Soriano thiết kế cho Joy Villa trở thành chủ đề của nhiều sự bàn tán và bình luận. Có những ý kiến cho rằng cô bợ đỡ tổng thống, cố ý chơi trội để gây sự chú ý của công chúng nhưng Joy Villa cho biết cô chỉ có mục đích thể hiện sự ngưỡng mộ và tin tưởng vào vị thống soái mới của nước My.

Joy Villa là người đẹp luôn tiềm ẩn nhiều sự táo bạo trên thảm đỏ. Cô từng có 2 năm mặc trang phục ô lưới sexy tới dự Grammy.

Trang phục táo bạo của Joy Villa trong những mùa Grammy trước