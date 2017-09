Bất ngờ: Top 3 Next Top Việt đúng như lời đồn

Top 3 chương trình Người mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model 2017 đã chính thức lộ diện và xác nhận tin đồn những ngày qua. 3 gương mặt xuất sắc nhất sẽ lộ diện trong đêm chung kết chính là Thùy Dương, Chà Mi và Thùy Dung

Phần thưởng đầu tiên dành cho Top 3 chính là chuyến trải nghiệm Hàn Quốc vô cùng thú vị. Tại đây, Chà Mi, Thùy Dương, Kim Dung đã có cơ hội thăm thú những kỳ quan cảnh vật và thưởng thức văn hóa ẩm thực của xứ sở kim chi tại khách sạn 5 sao, cao nhất Seoul – Hàn Quốc. Đặc biệt, Top 3 đã được đưa đến tham quan và tham gia casting tại công ty đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc YG. Thêm một món quà bất ngờ dành cho Top 3 chính là cuộc gặp gỡ với người mẫu hàng đầu Choi So Ra – Quán quân của cuộc thi Next Top Model Hàn Quốc mùa 3 (2012), là người mẫu Châu Á đắt show nhất Tuần lễ thời trang New York. Choi So Ra đã chia sẻ với Top 3 rất nhiều những kinh nghiệm trước thềm đêm chung kết.

Thùy Dương

Chà Mi

Thùy Dung

Với thử thách quay 2 TVC, một cho thương hiệu thời trang Canifa và một cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017 – Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2017.

Với TVC cho thương hiệu thời trang, các thí sinh phải thể hiện được sự linh hoạt trong diễn xuất tự nhiên, đồng thời tôn lên vẻ đẹo của bộ trang phục đang mặc. Và Thùy Dương là người làm tốt cả 2 chuyện này.

Thùy dương hóa thân thành một cô gái Pháp lãng mạn

Thùy Dung với phong cách thể thao – dòng hàng active.

Chà Mi trong vai cô nàng công sở sang trọng và tao nhã

phong cách thời trang Casual Basic

Đặc biệt trong thử thách TVC cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017 – Vietnam International Fashion Week Fall Winter 2017. Các cô gái phải thể hiện được khả năng catwalk trên không và thể hiện sự bình tĩnh trong khi thoại. Và một lần nữa, Thùy Dương lại làm tốt thử thách này.

Cao Thiên Trang và Cao Ngân là 2 thí sinh phải dừng chân cuối cùng. Cả 2 đều được đánh giá là những người mẫu tiềm năng, khi Cao Thiên Trang là được đánh giá rất cao ở kỹ năng, sự đa dạng trong phong cách Cao Ngân "ẵm" trọn danh hiệu "cây hài đơ có đẳng cấp".

Cao Thiên Trang và Cao Ngân dừng cuộc chơi

Ở những giây phút xúc động cuối cùng tại phòng loại, các cô gái đã rơi nước mắt chia sẻ về hành trình đã qua, cũng như gửi lời xin lỗi ê-kíp vì những lời nói, hành động, ồn ào không đáng có.