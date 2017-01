Á hậu Huyền My đẹp tựa "nữ thần" với đầm xuyên thấu

Á hậu Huyền My khoe nét đẹp xuất sắc tại sự kiện tối qua

Tối qua 12.1, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My xuất hiện vô cùng hoàn mỹ tại một sự kiện giải trí hoành tráng tại TP. HCM. Vừa đặt chân lên thảm đỏ, người đẹp đã ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Huyền My diện thiết kế cúp ngực, xuyên thấu gợi cảm của NTK Đỗ Long. Chi tiết đính đá, hạt trải dài khắp thân và chân váy tạo nên một Huyền My lộng lẫy, đầy tỏa sáng. Để phù hợp với phom váy này, Huyền My lựa chọn kiểu tóc bới cao sang trọng, khoe trọn đôi vai trần nõn nà.

Dịp cuối năm này cũng là lúc Huyền My có cơ hội nhìn lại bản thân mình và những gì đã làm được. Khi theo dõi câu chuyện truyền cảm hứng và hoạt động có ảnh hưởng tới cộng đồng của người khác, cô cảm thấy rất tâm đắc.

Suốt năm 2016, Huyền My luôn chọn cho mình hình ảnh chỉn chu, hút ánh nhìn tại các sự kiện. Bên cạnh ưu điểm về ngoại hình, á hậu còn được đánh giá cao về mặt tri thức và lối sống. Ở tuổi 21, Huyền My đã ngồi ghế nóng chương trình Người đẹp Nhân ái nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, được giao trọng trách đón tiếp Hoàng tử Anh William. Trong năm mới 2017, Huyền My mong muốn khám phá thêm nhiều lĩnh vực khác như MC, diễn xuất và chạm chân nhiều vùng đất mới.

Huyền My ghi điểm tuyệt đối với gu mặc gợi cảm nhờ sở hữu vóc dáng hoàn hảo

Những hình ảnh lộng lẫy, mê hoặc lòng người của Huyền My tại sự kiện

Trên thảm đỏ tối qua, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Phạm Hương cũng khoe triệt để thân hình "đồng hồ cát" khiến fan hò reo không ngừng.

Thời gian gần đây, Hoa hậu Phạm Hương chăm chỉ ăn kiêng và tập luyện để cải thiện vóc dáng

Ảnh: Minh Luân ​- Lê Huy