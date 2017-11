Với iPhone X, vô hiệu hóa camera tele khi chụp ban đêm là sai lầm

Nhờ những tính năng cao cấp được bổ sung so với bộ đôi iPhone 7 Plus và 8 Plus, bạn có thể thấy rằng khả năng chụp với camera tele trên iPhone X ấn tượng hơn nhiều.

iPhone X là smartphone tốt nhất hiện nay khi xét về khả năng chụp ảnh theo bảng xếp hạng DxOMark. Nó cải thiện so với camera iPhone 8 Plus nhờ tích hợp mô-đun camera tele cao cấp, hệ thống OIS bổ sung và ống kính sáng hơn nhờ khẩu độ (f/2.4 so với f/2.8).

Vấn đề là, người dùng iPhone 7 Plus và 8 Plus đều vô hiệu hóa camera tele khi chụp ảnh trong bóng tối. Thay vào đó, zoom 2x được thực hiện bằng cách crop, sau đó upscale hình ảnh từ camera góc rộng dẫn đến hình ảnh có các chi tiết ít mềm mại hơn so với dự kiến.

Trên iPhone X, với cải tiến về khẩu độ tốt hơn, nhiều người cho rằng hạn chế cuối cùng nói trên sẽ được loại bỏ, tức các chi tiết trên ảnh sẽ mượt hơn. Nhưng có vẻ mọi thứ không phải vậy sau khi trang GSMArena thực hiện các bài test của riêng mình.

Kết quả ghi nhận cho thấy, máy ảnh tele thực sự có khả năng tạo ra bức ảnh tốt hơn. Hình ảnh sắc nét hơn và bảo vệ chi tiết bị mất tốt hơn so với ảnh được upscale từ camera góc rộng.

Nhìn vào kết cấu bức tường, các thanh kim loại trên cửa sổ, đường nét sắc nét của cầu thang hay lá cây trong các bức ảnh chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa các bức ảnh. Đặc biệt, nó cung cấp thời gian tiếp xúc ít hơn, chỉ 1/8 giây so với 1/4 giây, do đó chụp các đối tượng di chuyển tốt hơn.

Mặc dù khả năng cân bằng trắng của hình ảnh là một vấn đề với màu đỏ kỳ lạ nhưng điều đó không phải quá quan trọng để sửa chữa.

Kích hoạt camera tele trong bóng tối là điều dễ dàng khi tương tác với phần mềm camera của iPhone X, và nó rất hữu ích cho nhiều tình huống chụp ảnh khác nhau mà trước đây người dùng iPhone 7 Plus và 8 Plus thất vọng.