Vivo tung smartphone "tai thỏ" mới, tích hợp trí tuệ nhân tạo toàn diện

Thứ Tư, ngày 04/04/2018 08:00 AM (GMT+7)

Trí tuệ nhân tạo (AI) trên Vivo V9 không chỉ để xử lý ảnh chụp, mà còn có thể học hỏi thói quen sử dụng của chủ nhân để cải thiện hiệu năng.

Vivo vừa ra mắt dòng smartphone Vivo V9 với màn hình tràn tràn viền Full View có kiểu thiết kế tai thỏ, đạt tỉ lệ khả dụng so với thân máy lên đến 90% - chỉ thua 1% so với dòng Shap Aquos S3 đang giữ kỷ lục hiện nay. Sản phẩm sở hữu màn hình tỉ lệ 19:9, có kích thước màn hình tăng thêm 5,2% so với “người” tiền nhiệm V7+ nhưng viền màn hình giảm 19%.

Theo hãng sản xuất, mặc dù Vivo V9 được trang bị màn hình 6,3-inches nhưng cho cảm giác cầm nắm thoải mái như máy 5,5-inches.

Vivo V9 này được trang bị camera đạt độ phân giải 24MP, cùng camera sau kép 16MP + 5MP. Đi kèm với camera là thuật toán chụp, xử lý ảnh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), được phát triển dựa vào kho dữ liệu gần 1 triệu bức hình chân dung. Trong đó, công nghệ làm đẹp AI (AI Face Beauty) biết phân biệt giới tính, tuổi tác, màu da, bối cảnh và môi trường ánh sáng xung quanh để tạo ra bức ảnh tối ưu theo từng điều kiện.

Ngoài ra còn có công nghệ AI Selfie Lighting mới, cho phép người dùng tạo ra những bức ảnh nghệ thuật. Theo đó, thuật toán AI trên Vivo V9 sẽ biến đổi gương mặt từ ảnh gốc 2D thành mô hình 3D để xử lý các điểm nhấn ánh sáng. Người dùng có thể chọn lựa các dải hiệu ứng nghệ thuật khác nhau, như Natural Light (ánh sáng tự nhiên), Studio Light (ánh sáng studio), Stereo Light (ánh sáng lập thể) và Monochrome Background (nền đơn sắc).

Tai thỏ của Vivo V9.

Công nghệ AI Smart Engine trên Vivo V9 giúp tăng hiệu năng sử dụng. Cụ thể, thông qua việc học hỏi thói quen sử dụng và sở thích của chủ nhân, AI Smart Engine sẽ ưu tiên xử lý và lưu trữ tài nguyên sao cho tối ưu. Theo Vivo, Smart Engine không chỉ đảm bảo quá trình vận hành máy trơn tru và tiết kiệm điện năng mà nó còn dự đoán được hoạt động tiếp theo của người dùng dựa trên thói quen sử dụng, đồng thời tăng 20% tốc độ mở ứng dụng ưa thích.

Với tính năng nhận diện khuôn mặt mới nhất, Vivo V9 có thể phát hiện sự phản chiếu của màu da và những chuyển động trên khuôn mặt, từ đó hạn chế việc mở máy tình cờ. Tính năng mở khóa ứng dụng bằng nhận diện khuôn mặt cũng là tính năng mới giúp tăng cường sự bảo mật và đảm bảo thông tin cá nhân của người dùng.

Bên cạnh đó, AI Attention Sensing là kỹ thuật giảm âm lượng thông minh. Với công nghệ này, khi phát hiện người dùng nhìn vào màn hình, máy sẽ nhận diện để giảm sự làm phiền bằng cách tự động giảm âm lượng báo thức, tin nhắn hoặc cuộc gọi đến. Còn camera sau kép 16MP và 5MP của V9 được trang bị thuật toán xóa phông, được tối ưu hóa từ quy trình nghiên cứu máy ảnh để giúp V9 có thể xác định đối tượng để lấy nét chính xác hơn.

Camera kép ở mặt sau.

Đối với game thủ, chế độ Game Mode sẽ tạo ra môi trường tập trung với khả năng chặn tin nhắn, cuộc gọi và cảnh báo khi đang chơi. Mặt khác, người dùng có thể thiết lập hiển thị cuộc gọi từ danh sách riêng. Vivo V9 có hỗ trợ thêm tính năng hình - trong - hình ở chế độ chơi game chỉ bằng thao tác vuốt nhẹ 3 ngón tay xuống.

Vivo V9 được trang bị hệ điều hành Android 8.1 tùy biến, sử dụng vi xử lý 8 nhân Qualcomm Snapdragon 626, RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Máy sẽ chính thức lên kệ từ ngày 6/4 với giá bán lẻ đề nghị gần 8 triệu đồng cho hai phiên bản màu đen và vàng.