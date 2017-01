Video đọ tốc độ các đời Apple iPhone

Nhờ khả năng nắm bắt thị hiếu khách hàng và thân thiện với người dùng, chỉ sau vài năm tạo dựng, Apple đã trở thành thương hiệu điện thoại di động nổi tiếng và được ưa chuộng trên toàn thế giới, thu về khoản lợi nhuận “kếch sù” mỗi năm.

Apple iPhone qua từng năm đều có sự thay đổi rõ rệt.

Cách đây 10 năm, chiếc iPhone đầu tiên đã mang lại cho thế giới màn hình cảm ứng điện dung, phím điều hướng và hệ điều hành OS X thân thiện. Giờ đây, những công nghệ này đã hiện diện trên nhiều mẫu iPhone và các thương hiệu sản xuất smartphone khác.

Dưới đây là đoạn video ngắn do biên tập viên của Phone Arena thực hiện nhằm đọ tốc độ, âm thanh trên 15 mẫu iPhone, bao gồm: Apple iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G và iPhone 2G.

Xin mời các bạn theo dõi video dưới đây: